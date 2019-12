Rinden homenaje al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Autoridades del Comité Olímpico Mexicano y de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México rindieron un homenaje post mortem, al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en el centenario de su natalicio, por la gran contribución que hizo al Movimiento Olímpico.

Carlos Padilla Becerra entregó una placa conmemorativa a Javier Ramírez Campuzano, hijo del fallecido y prometió instaurar el Premio Pedro Ramírez Vázquez para deportistas y mexicanos que lo ameriten. “El Comité Olímpico Mexicano no podía dejar pasar una fecha tan importante como es el centenario del natalicio de un gran hombre”, dijo el titular del COM.

A su vez, Daniel Aceves, presidente de MOM, le otorgó el Premio Medallistas Olímpicos de México y agregó. “Son múltiples las versiones de su obra, pero tampoco se puede entender al Movimiento Olímpico sin su presencia, sin su genialidad como presidente del Comité Organizador de los Juegos de México 68”.

Javier Ramírez Campuzano, apuntó: “hace 100 años empezó su vida y hace seis su presencia en el recuerdo, dejó su vida en el camino que seguimos y su obra en los espacios que vivimos”.

Ramírez Vázquez fue un destacado arquitecto, urbanista, escritor, diseñador y funcionario público que nació el 16 de abril de 1919 y falleció el 16 de abril de 2013 a causa de neumonía.

Estuvo a cargo de la logística y organización de los JO de México 68, también fue presidente del COM de 1972 a 1974.

Entre sus obras destacan el Estadio Azteca, el Museo de Antropología e Historia, el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, la Nueva Basílica de Guadalupe, entre otras.

Tuvo reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura en Francia, el Gran Premio de la XII Trienal de Milán y la Medalla de Oro de la VIII Bienal de Sao Paulo, entre otros.