Rinden homenaje póstumo a Alicia Reyes

“Todavía no me hago a la idea de que Alicia Reyes (1940- 2019) ya no está en la Capilla Alfonsina. No me hago a la idea de que tendría que ir a la capilla y no encontrármela”, dijo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, durante el homenaje a la escritora Alicia Reyes que se llevó a cabo el martes 17, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

“Fue una mujer cuyo recuerdo no pasa. Mujer que me hizo el hábito de ir a visitarla, hablar de literatura y decidir a entregarme por completo a la literatura”, añadió en la mesa, organizada por Leticia Luna.

También participaron Fernando Corona, Beatriz Saavedra Gastelúm, Javier Vieyra y Héctor Perea, moderados por Javier Garciadiego, quienes compartieron con el público anécdotas, palabras de afecto por la nieta de Alfonso Reyes, y cartas dirigidas a la misma.

Granados agregó que le debe a Alicia Reyes la necesidad de buscar en los libros frases bellas y momentos inolvidables, ya que fue “una de las más generosas interlocutoras que un escritor pueda tener”, a quien le debe el amor por la literatura.

Javier Vieyra Galán, quien fuera secretario particular de Alicia Reyes, reveló que posee la transcripción de un audio de aproximadamente 10 horas en conversación con Alicia.