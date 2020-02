Ro y los Mambotango sembrarán un Jardín de Flores latinoamericanas

Tras lanzar Lluvia de Estrellas en mayo del 2017, la agrupación mexicana liderada por Rodrigo Cesares, Ro y Los Mambotango, presentan “No volverás”, primer corte musical del que será su próxima producción discográfica llamada Jardín de Flores, en la que exploran con ritmos de reggae y son jarocho.

“Es un material que continúa haciendo fusión, somos una banda que no nos mantenemos quietos, siempre vamos saltando de un ritmo a otro, y algunos de los temas incluyen diferentes géneros. Es como lo hemos manejado desde Lluvia de Estrellas, el cual fue un material que nos permitió acceder a muchos públicos, justo por la fusión que tiene”, dijo a Crónica, Rodrigo Cesares.

Sin embargo, al camino a seguir de su anterior producción a ésta se diferencia desde su formación, ya que para la realización de Jardín de Flores la banda cambió de un gran formato a estar integrada por cinco músicos, a los que se les sumó la Sonora Son Candela del Gran Fito Reyes únicamente para colaborar en el tema “No volverás”.

“‘No volverás’ no fue pensada para ser salsa, originalmente estaba pensada como un ska, es una canción muy vivencial. Pero me invitaron a un ensayo de la Sonora Son Candela, para cantar covers, aunque nunca me había visto en ese territorio, pero cuando escuché a la sección de metales y toda la banda super coordinada, me gustó mucho cómo sonaba, entonces el músico venezolano Daniel Portillo me sugirió hacer una salsa con Don Fito”, explicó.

“Se me hizo una idea loca porque además mi banda no hace salsa, hace fusión, pero finalmente me animé y le hice la propuesta a don Fito, y pese a nunca haber tocado una canción original —porque ellos hacen puros covers—, accedió. Fue algo muy valiente porque yo tampoco había hecho salsa. Y al regresar al estudio de grabación con David Silva, le pedí que modificara la canción quitándole el ska y convirtiéndola en salsa”, añadió.

Sin embargo, la inquietud por hacer ska sigue constante para Rodrigo, por lo que se encuentra trabajando en algunos temas jugando con este estilo, para su siguiente material. Asimismo, pese a tener una base principalmente de jazz, funk, son cubano, cumbia y folk, Ro y Los Mambotango se arriesgan en Jardín de Flores, incluyendo otros géneros inexplorados por la banda.

“Hay un poquito de reggae, que es un género al cual le tengo mucho respeto por su historia, por la manera en que ha resistido. Por otro lado, también tocamos son jaracho que, pese a que me relacionan mucho con él por el uso de la jarana y por venir de Veracruz, en realidad mi acercamiento con el instrumento fue debido al fandango”, señaló.

“Aunque tuve experiencia tocándolo con otro proyecto, nunca me imaginé hacer un son jarocho tan marcado. Viene una canción que se llama ‘El arador’, que es un son natural, en el que toco un requinto de son jarocho por primera vez –perdón a los puristas (risas)–. Además, decidí hacer para el disco un son jarocho blanco, que es la mezcla del son tradicional originario de las comunidades de Veracruz, con el son que se hace en el puerto, en el que se incluye el arpa y otros instrumentos”, agregó.

De modo que, Ro y Los Mambotango es un proyecto que destaca por fomentar la sonoridad de los diversos ritmos Latinoamericanos, mismos que harán sonar este 5 de febrero en las inmediaciones del Foro del Tejedor.