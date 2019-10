Robert Redford y el recuerdo que marcó su amor por México

“Estoy muy emocionado y con gratitud, significa mucho para mí”, expresó el cineasta y actor Robert Redford la noche del martes, cuando recibió la presea a la Excelencia Artística, en el marco de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en la que también se develó una butaca en su honor y se nombró a la sala 4 del Cinépolis Centro, en su honor.

“Los premios, especialmente este tipo de reconocimientos, me hacen sentir muy tímido, porque simplemente no sé qué hacer o decir. Pero profundamente y de la forma más humilde puedo decir: Gracias”, dijo el actor notablemente emocionado previo a la función de gala de Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), una de las películas más memorables de este ícono del cine.

Durante su discurso de agradecimiento Redford contó que tiene un afecto especial a nuestro país desde su infancia: “Tengo una reacción muy profunda con México y los mexicanos, mayormente por la forma en que crecí en Los Ángeles. Crecí en una comunidad trabajadora de bajos recursos en Santa Mónica California. Y era básicamente una comunidad dominada por mexicanos”, recordó.

“Así que algunos eran mis vecinos. Y juagábamos y nos divertíamos juntos. Y simplemente éramos amigos. Así es que ese sentimiento de estar rodeado de mexicanos, ese cuidado es algo queda muy profundo en tu vida. Eso tiene un impacto en cómo desarrollas el futuro de tu vida”, agregó.

“Y tener la posibilidad de regresar en cierto modo, a ese tiempo, a esa gente, es muy emocionante para mí, por mi afecto por los mexicanos y México en general. Obviamente pueden ver por qué estoy tan feliz de estar aquí y es un profundo honor recibir este premio. Así es que nuevamente gracias”, concluyó.

Durante el homenaje se proyectó una semblanza ilustrada con lo más relevante de su trayectoria fílmica, misma que fue musicalizada con el tema “Raindrops keep fallin’on my head”, de B. J. Thomas.

“Su trabajo es notable, no solo por sus maravillosas actuaciones, sino también por el tipo de papeles que ha elegido a lo largo de su carrera: personajes que desafían la convención y exploran la complejidad de la naturaleza humana”, expresó Alejandro Ramírez, uno de los dirigentes del festival al recibirlo.

El Premio a la Excelencia comenzó a otorgarse en la edición 18 del FICM, cuando se le otorgó a Alfonso Cuarón. Este año, además del actor de 58 años, el galardón se dio a Luc Dardenne.