Roberto Díaz desciende en Illinois

El mexicano Roberto Díaz no pudo mantener su buen ritmo de juego en la segunda ronda del torneo John Deere Classic, evento del PGA Tour que se disputa en la ciudad de Nilvis, Illinois.

Díaz (158 en la FedEx Cup) entregó en su segundo recorrido tarjeta de 73 golpes 73 (+2) luego de embocar tres birdies, dos bogeys y un doble-bogey, para descender del primer sitio al 25 con un acumulado de 135 (-7).

Con ese resultado el veracruzano se coloca a seis golpes de distancia del nuevo puntero, el venezolano Jhonattan Vegas, que con recorrido de 62(-9) acumula 129 strokes (-13).

Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez fueron los otros mexicanos en el certamen que no pudieron librar el corte.

FASSI NO JUGARÁ EL FIN DE SEMANA. Con una segunda ronda de 72 golpes (+1) similar a la del jueves, la mexicana María Fassi no le alcanzó para poder jugar el fin de semana en el torneo Marathon Classic de la LPGA que se lleva a cabo en Sylvania, Ohio.