Roberto Díaz se despide de Illinois

De esta manera, el veracruzano se sumó a Carlos Ortiz y Roberto Díaz, sus connacionales, que no libraron corte el viernes.

Roberto Díaz ha tenido un torneo de contrastes en el John Deere Classic del PGA Tour que se juega en Nilvis, Illinois, pues de haber sido líder en la primera ronda, se desplomó en la segunda y no logró librar el corte secundario este sábado.

El mexicano, 158 en el listado de la FedExcup, entregó tarjeta de 76 golpes (+5), que sumados a los 62 de su primera excelente ronda y a los 73 (+2) de la segunda, no le alcanzaron para jugar hoy.

