Robot humanoide tuitea desde el espacio

El robot humanoide ruso "Fiódor", el único tripulante de la nave Soyuz MS-14 que se acopló este martes a la Estación Espacial Internacional (EEI) de un segundo intento, publicó un mensaje en Twitter para explicar su retraso en la llegada a la plataforma orbital con un "atasco" en el camino.



"Mis disculpas por el retraso. Me quedé atrapado en un atasco. Estoy preparado para proseguir con el trabajo", escribió el androide en su cuenta de la popular red social, donde tiene más de 8.000 seguidores.



La Soyuz se enganchó al puerto del módulo ruso Zvezdá de la plataforma orbital cinco minutos antes de la hora prevista, 06:08 hora de Moscú (03:08 GMT), después de un intento fallido registrado el pasado 24 de agosto.



La agencia espacial rusa decidió que la nave se acoplara a otro puerto después de un fallo técnico ocurrido en la EEI en la maniobra del sábado que sus tripulantes aún no han podido subsanar.



Desde entonces, durante más de 70 horas, la Soyuz con el primer androide ruso en su interior había permanecido a una distancia de seguridad de la EEI de unos 300 metros.



En caso de que la nave no hubiera podido engancharse a la EEI en el plazo de varios días, cabía la posibilidad de que hubiera tenido que ser hundida en el océano.



Las autoridades han encargado a "Fiódor", quien permanecerá en la estación 14 días, varios experimentos de los que el robot informará en sus redes sociales.



Se espera que el androide retorne de nuevo a la estación en 2021, ya para protagonizar una caminata en el espacio exterior.