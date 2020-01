Rohaní afirma que Irán enriquece más uranio que antes del acuerdo nuclear

Irán está enriqueciendo más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear de 2015, en el marco de su anunciada reducción de compromisos, en respuesta a las sanciones estadunidenses, que mantiene en jaque a Europa.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, afirmó este jueves que a nivel de la industria de la energía atómica su país no tiene ahora ninguna limitación, por lo que la situación es “mucho mejor” que antes de que se alcanzara el llamado JCPOA, en sus siglas en inglés, hace más de cuatro años.

“Nuestro enriquecimiento (de uranio) diario es hoy mayor que en la época anterior a que firmáramos el JCPOA. No nos hemos quedado de brazos cruzados; si ellos han reducido sus compromisos, nosotros también”, subrayó en un discurso sin ofrecer datos precisos.

El pacto, firmado entre Irán y seis grandes potencias (EU, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), estipula que Teherán no puede superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3.67 por ciento, una pureza que antes del acuerdo alcanzó el 20 por ciento.

Unas restricciones a las que Irán ya no se adhiere debido a las sanciones impuestas por EU tras su retirada del acuerdo en 2018 y que el resto de firmantes no han sido capaces de contrarrestar.

Debido a estos incumplimientos, Alemania, Francia y el Reino Unido recurrieron hace dos días al mecanismo de arreglo de diferencias para presionar a Irán a que vuelva al redil.