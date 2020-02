Rory McIlroy asegura que juega bien en la altura

La hora de la verdad llegó para ver quién toma la delantera en la primera ronda del WGC-México Championship a partir de hoy en el Club de Golf Chapultepec, donde el número uno del ranking mundial Rory McIlroy, así como el campeón defensor Dustin Johnson se muestran confiados en tener una gran semana.

A ellos se suman el optimismo de los locales Abraham Ancer y el nerviosismo de Carlos Ortiz, quien jugará por primera vez un certamen de categoría mundial.

Ellos son sólo algunos de los 72 golfistas que integran el field, pero todos comparten el objetivo: Ganar el segundo torneo de serie mundial en la temporada del PGA Tour.

El norirlandés McIlroy, ocupante del segundo sitio en la edición pasada dijo. “Es bueno volver a México. Jugué muy bien las últimas dos veces que participé, pero Dustin Jonhson fue muy bueno para nosotros. Siempre he pensado que juego bien en la altura y aquí he tenido una buena participación en los últimos dos años”, detalló el también ganador del primer WGC de la temporada celebrado en Shanghai, China.

Además recordó, “la primera vez que jugué aquí, estuve en el liderato dos días. Creo que esta semana puedo tener una buena participación”, anticipó el norirlandés, quien llega tras lograr un quinto sitio la semana anterior en California.

SEGURIDAD Y NERVIOS. En lo que será su tercera participación en el WGC-Mexico Championship, Abraham Ancer ha aprendido a jugar bajo presión. “Siempre estoy feliz de venir, es una de mis semanas favoritas de todo el año. No siempre he jugado a mi mejor nivel, pero me pone en posiciones con presión jugando al lado de grandes nombres y con mucha gente que va a verme y yo quiero jugar bien para ellos”, dijo el tamaulipeco, número 29 del mundo.

Carlos Ortiz, clasificado 143 del orbe, hará su debut después de tres ediciones como espectador. “Estoy nervioso, pero debo aprovechar esta oportunidad, es un torneo especial. Jugar en México siempre es algo muy bonito, sólo tengo que adaptarme muy bien a la altura, al pasto, a los greens”, subrayó el jalisciense.

El campeón defensor Dustin Johnson de 35 años de edad y un gran conocedor de este campo, tras haber ganado las ediciones 2017 y 2019 es otro de los favoritos para repetir el título.

Johnson compartirá la salida con Ancer y el italiano Francesco Molinar a partir de las 11:39 horas locales por el hoyo 10, mientras Carlos Ortiz saldrá a las 13:03 hrs junto a Adam Scott y Jon Raham por el hoyo uno.