Rory Mcllroy, Justin Rose y Brooks Koepa, favoritos en The Open

Con la edición 148 The Open Championship 2019 que inicia hoy en el Royal Portrush, Condado de Antrim, Irlanda del Norte, se celebra el último Major de la temporada del PGA Tour, en el que los golfistas estadunidenses intentarán alargar su dominio ante el bloque europeo en torneos grandes.

La lista de candidatos a levantar el trofeo Claret Jug van desde el local Rory Mcllroy, los ingleses Justin Rose y Paul Casey, el australiano Adam Scott, el español Jon Rahm, el italiano Francesco Molinari, campeón defensor; hasta los estadunidenses Brooks Koepka, Dustin Johnson, Matt Kuchar, hasta Tiger Woods, quien no ha andado del todo bien, desde el pasado mes de abril.

En la lucha por ver que bloque domina, los estadunidenses han ganado nueve de los últimos 10 títulos principales del Tour. La victoria de Molinari en Carnoustie hace un año fue la única excepción. El actual número uno del ranking mundial, Brooks Koepka ha ganado cuatro de esos últimos 10 más recientes en el PGA Tour

Es por ello que Koepka y sus connacionales buscarán extender su racha en el Royal Portrush, campo en el que por segunda vez se jugará un torneo de esta magnitud desde 1951.

JUSTIN ROSE SE VE GANANDO. El inglés Justin Rose tiene la esperanza de ganar aquí. “Si ganó esta semana tendría dos Majors. Eso sería estar a mitad de camino del Grand Slam, estar a medio camino se puede hablar de un punto de inflexión”, dijo.

Rose estuvo a punto de ganar este torneo el año pasado, pero terminó segundo en Carnoustie. El también ganador de la medalla de oro olímpica en Río 2016, ya ganó un torneo de los WGC, dos Rolex Series y sabe los que es ser número 1 del mundo.

RORY MCLLROY TAMBIÉN. El norirlandés, favorito de los apostadores espera terminar con la sequía de no ganar un grande desde hace cinco años.

“Honestamente, este The Open es todo para mí. Levantar la Claret Jug de nuevo sería un triunfo increíble”, declaró el número tres mundial, quien ganó el trofeo en forma de jarra en 2014, en Liverpool.

Sin lugar a dudas sus principales amenazas serán su compatriota Darren Clarke, Francesco Molinari, el español Jon Rahm, ganador del Open de Irlanda hace dos semanas, o el estadunidense Brooks Koepka.

Aunque Tiger Woods se presenta con la mira en sumar su título 16 de un Major. Sin embargo hay un inconveniente. (Mi juego largo) no está lo fino que me gustaría que estuviese a estas alturas. Mi toque alrededor de los greens está muy bien, pero en otros aspectos de mi juego tengo que encontrar una mejor forma de atacar la bola”, sostuvo el ganador de tres The Open, en el 2000 y 2005 en St. Andrews y 2006 en Royal Liverpool.

En cuanto a las condiciones que se les presenta el campo y el clima, algunos golfistas opinaron si el viento sopla fuerte durante las cuatro rondas todo se complicará. Para este jueves se esperan ráfagas de viento de hasta 25 millas por hora.

“No hay muchas corridas, vas a tener que volar en los greens, lo que creo que es bastante bueno para mí”, dijo Gary Woodland, campeón del US Open tras reconocer el campo.

“Dependiendo del viento, vas a golpear mucho en cada hoyo”, agregó por su parte Dustin Johnson”.

Rory Mcllroy, apostó por un enfoque más conservador. “Creo que la gran clave de esta semana es simplemente mantener la pelota alejada de los bunkers de la calle”.

Para Tiger Woods: “El viento va a cambiar de dirección durante la semana. Tengo que saber cuándo cortar la bola, pegarle con draw y también saber aplicar distintas trayectorias a mis tiros”, sostuvo el jugador de 43 años.

MEXICANO BENÍTEZ HACE SU ESTRENO.Si bien habrá dos mexicanos en The Open con Abraham Ancer e Isidro Benítez, para el primero es su segundo torneo tras no superar el corte en 2018, y para el segundo es su debut tanto en el certamen como en un Major, por lo que el poblano se presenta en un ambiente totalmente desconocido.

Ancer, llega a Irlanda del Norte con la experiencia de tres eventos grandes y con la confianza de mejorar semana a semana, al pasar por uno de los mejores momentos de su carrera.

“Muy entusiasmado de regresar a uno de mis torneos favoritos el año pasado. Tengo que ser paciente, sabemos que las condiciones pueden ser complicadas”, señaló al llegar a este torneo vía clasificación ranking mundial como 58 del orbe.

Sobre cómo encarará el torneo, el de Reynosa lo resume así: “Tienes que tener mucha paciencia, con mente muy fría y no desesperarse porque es un torneo muy largo y muy mental. Hay que estar en el fairway. Además, el rough está criminal, pero es un campo en el que me siento cómodo… obviamente alrededor de los greens hay que ser demasiado creativos, que es algo que disfruto mucho”.

Además de los mexicanos jugarán el chileno Joaquín Niemann y el argentino Emiliano Grillo.