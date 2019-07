Rosa Filomarino deja obras de gran formato por falta de apoyo

Rosa Filomarino (primera de der a izq) dijo que no dejará la danza, pero ahora “haré cosas chiquitas”.

Rossana Filomarino anunció que deja las obras de gran formato por falta de apoyo económico. “No voy a dejar la danza, voy a seguir haciendo cosas, pero chiquitas. Es imposible, a pesar de la coproducción, mover obras para grandes teatros, porque no toda la cultura puede estar en la calle, y es sumamente difícil en estos tiempos”, dijo en la presentación de la temporada de danza Estados en movimiento en el Palacio de Bellas Artes.

Son dos cosas, explicó, el lado artístico, que implica mucho trabajo mío, de mis cocreadores y bailarines, para tan pocas funciones; y el otro es el económico, porque a lo que me da la Coordinación le tengo que poner otro tanto de mi bolsillo. Eso lo pude hacer este año porque tuve el Premio Nacional de Arte.

“Todo el esfuerzo para tres funciones no rinde. Podría cambiar mi decisión si esta obra llegara a tener por lo menos 50 funciones, entonces sí, pero no me va alcanzar la vida para dar tantas”, expresó Rossana Filomarino, directora de DramaDanza, una de las 13 compañías que participarán en Estados en movimiento.

La temporada de danza 2019 contará con cinco estrenos en el Palacio de Bellas Artes del 1 al 17 de agosto. Nina Serratos, coordinadora nacional de danza, señaló que la mitad de la programación está integrada por propuestas coreográficas de grandes creadores que vienen de diferentes estados de la República, entre ellos Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México.

Estados en movimiento se conformará por ocho funciones en las que participarán 16 coreógrafos como Vicente Silva, Rossana Filomarino, Cecilia Appleton, Adriana Castaños, Cecilia Lugo, Antonio Rubio, Mauricio Nava, entre otros, con propuestas que transitan por diversos géneros.

Esta temporada reúne a más de 200 bailarines de la Compañía de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Péndulo Cero, Lux Boreal, Producciones La Lágrima, Fóramen M, Danza que invita a la acción, El circo contemporáneo Danza Multidisciplinaria, DramaDanza, Contempodanza, VSS Compañía de Danza, Contradanza, Caña y Candela Pura, la Compañía de música y Danza Flamenca y Mercedes Amaya La Winy.

Bailes de Sinaloa, Baja California y Chihuahua abrirán el programa con ¡Arriba el norte…! Y a ver quién pega un grito, interpretado por la Universidad de Chihuahua bajo la dirección del maestro Antonio Rubio. Seguido por el estreno Nahual, de VSS Compañía de Danza, que reflexiona sobre la pérdida del espíritu que nos guía en la vida y en el camino al más allá.

Lux Boreal y Péndulo Cero, compañías de danza contemporánea de Tijuana presentarán Frontera en movimiento, con las interpretaciones de Fit/MisFit y Encarna C c iones. Drama Danza estrenará la obra Migrantes y presentará la reposición de Ditirambos, pieza que deja al espectador con un sentido de liberación y belleza.

La compañía de música y danza flamenca, Caña y Candela Pura, presentará el espectáculo Flamenco: sendero y huella, comprendiendo este género como un lenguaje de búsquedas en la reflexión de temáticas sociales.

Cecilia Appleton, Adriana Castaños y Cecilia Lugo compartirán la función Diálogos coreográficos contemporáneos con las coreografías Camas con historias, Plagio y Travesías de humo; también comparten función Marcos Ariel Rossi, Mauricio Nava y Óscar Ruvalcaba con la trilogía Sinfonía corporal que se integra con las piezas Gesto animal, Dos pasos (propuesta 43) y el estreno de TOC (propuesta 52).

Finalmente el cierre de Estados en movimiento contará con la participación de Mercedes Amaya: La Winy, quien interpretará Con el alma, espectáculo de música y baile flamenco el sábado 17 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

► Estados en movimiento se presentará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes del 1 al 17 de agosto. Los costos de los boletos varían entre 80 y 250 pesos. Para consultar fechas y horarios consulte la página: https://www.inba.gob.mx/cartelera.