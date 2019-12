Rosalía León destaca las raíces y tradiciones mexicanas

La cantante y compositora mexicana Rosalía León manifestó su amor por la música mexicana: “Siempre me ha apasionado la música en general, no sólo cantarla o componer canciones, sino que también me gusta tocar ciertos instrumentos, es una forma de conectar con la música en todos los sentidos. Me gusta incluso hacerlo desde mi forma de vestir”, expresó en entrevista con Crónica.

Conexión que la cantautora buscará el próximo 6 de diciembre en el Foro del Tejedor, donde en un acústico cantará sus temas más representativos, así como aquellos que forman parte del acervo mexicano.

Una de las sorpresas para esa noche es la presentación de un tema inédito, el cual ha dedicado a la también exponente Haydée Milanés: “Es una canción que me parece que suena muy a ella, y es un regalo por tantos buenos momentos y por el apoyo que me ha brindado su familia”, compartió.

Adelantó que en la víspera de despedir el año, ya prepara un nuevo material, el cual incluye un tema cantado en purépecha: “Es una lengua bastante complicada”, concluyó.