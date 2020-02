Rosy Arango y la lucha por preservar la mexicanidad

“Creo que la música reconecta y creo que mi misión es ayudar a hacerlo con el mexicanismo”, expresó la cantante mexicana Rosy Arango, en entrevista con Crónica, previo a su concierto de esta noche en el Lunario del Auditorio Nacional, donde presentará su más reciente disco: Dos raíces.

La intérprete nació en Sonora, pero desarrolló su vida en la capital del país. Además, tiene herencia oaxaqueña. Ella agradece a la combinación de factores que la llevaron a descubrir su misión: “Soy de esas personas que descubrí de chica lo que quería ser y siempre supe que cantaría música mexicana porque mi abuela y mi madre son oaxaqueñas. Mi mamá es cocinera y siempre digo que tengo un vínculo entre las sazones, lo colorido de Oaxaca y la música mexicana que me hechizó por temperamental, apasionada y dulce”, dijo.

Sin embargo, cantar música tradicional mexicana en los últimos años ha sido todo un reto para los artistas, puesto que el mercado musical está dominado por otros géneros en boga. Arango pensó incluso en dejar a un lado su vocación: “Jamás pensé en cambiar de música, pero sí en tirar el reboso, porque decía que no había más camino. Fue en el 2010. Ahí decía que no había para dónde porque no se pedía esta música”, dijo.

“Me metí a un concurso en TV de Noche y lo gano y pude hacer un disco que se llamó Rosa mexicana. Yo pensaba que con ese disco se acababa. Pero empezaron a suceder cosas porque la gente me buscaba en las redes sociales, ahí descubrí que no necesitaba una compañía disquera o una radio que se vende por tres pesos”, agregó.

Así comenzó el milagro, “los artistas independientes descubrimos que la lucha es en redes sociales, haciéndote aliado de tu gente”, enfatizó y compartió que incluso le ha permitido una cercanía con su público tan fuerte que han sido ellos los que han pagado su más reciente producción:

“Yo abrí una convocatoria y dije: ‘no tengo dinero y quisiera que me ayuden’, entonces me empezaron a depositar. Ellos siguieron las bases para seguir mi camino (…) A veces me depositaban dinero y yo iba a su casa a cantarles, fue toda una labor porque me ayudó a generar también mucha comunidad. Eso me mantiene fuerte”, dijo.

“Luego este disco voló tan fuerte que cayó en una compañía que se llama ProArte, hecha por mujeres, que hoy cree en mí y que me pone ahora en el Lunario y fue la que me presentó a Manzanero. Luego me dio la oportunidad de cantar con él y Francisco Céspedes en República Dominicana”, continuó.

La intérprete se presentará esta noche acompañada del Mariachi Lira de Oro, de Armando Manzanero y del público, que le ha permitido enfrentar nuevas misiones, como la de encontrar la manera en que la gente abrace su riqueza cultural: “Es necesario encontrar ese amor por lo que es nuestro, como la mexicanidad”, concluyó.