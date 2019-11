Rubén Blades: “El éxito está lleno de fracasos y desilusiones”

"Hay que cantarle a la solidaridad y denunciar las cosas que están mal”, dijo en rueda de prensa el cantautor panameño Rubén Blades, en el marco de la presentación que dará este 20 de noviembre en el Auditorio Nacional, con su gira Rubén Blades con Roberto Delgado Salsa Big Band, en la que muestra recorrido por más de tres décadas de carrera.

“Hay que cantarle a la gente que se cree sola y seguir haciendo una crónica de la ciudad, debemos escribirle al humor también. Por eso es que este viaje a través de mi música, será de mucha entrega y con todo lo que he venido haciendo a lo largo de este tiempo”, expresó el intérprete.

Al respecto, el cantante de 71 años de edad, visitó una escuela en Tepito a la que consideró una experiencia memorable, “porque aprendí de ellos, compartí parte de mi experiencia y mi fracaso en la escuela, entre las materias reprobé música y 17 Grammys más tarde seguí, ésas son lecciones y es muestra de que todos podemos sobreponernos, los fracasos no son finales, no debe preocupar caernos, simplemente debemos levantarnos. Me preguntaron que cuál era mi definición de éxito, y no sé qué respuesta dar, es muy difícil de explicar, tiene un exterior e interior que mucha gente no examina, está lleno de fracasos y desilusiones”, dijo.

A lo largo de su carrera se ha convertido en un portavoz de protestas en contra de la clase política y el presente no le es indiferente. Pero su arma es la música y su capacidad lírica como la que muestra en el tema “Juan González”, que “es un tema de un guerrillero asesinado por una dictadura, y en el tiempo que la saque, había más de once dictaduras y por eso mi tema no pudo trascender, hoy mismo en la actualidad tenemos un sistema similar en Europa y en toda esa parte del sur”, comentó.

“Hemos visto un presidente negro y eso no se hubiera visto hace 25 años, por eso los tiempos son cambiantes, parte del problema ya no son ni siquiera las ideologías, es que estamos trabajando con modelos obsoletos de la opinión pública, los cambios constitucionales son necesarios, pero que garantice la buena marcha del país”, agregó.

En la misma línea finalizó con un mensaje respecto su postura negativa de que Donald Trum sea reelegido, “me rehúso a creer que Estados Unidos se deje llevar por este tipo de personas. La unanimidad no existe y cada país debe apelar a sus mejores ángeles, la razón a veces no controla estas situaciones, las emociones, sí. Yo seguiré confiando en la gente, yo creo en el bien y no creo que el universo esté creado para el mal”, concluyó.

Para esta noche Blades prometió una noche llena de éxitos, entre ellos “Pedro Navaja” y los temas de su más reciente disco, Paraíso Road Band, el cual fue nominado el año pasado como Mejor Álbum del Año y Mejor Canción del Año por “El país”, en los Grammy Latino.