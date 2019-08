Rusia acusa a EU de querer romper la estabilidad mundial

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Estados Unidos de seguir políticas que buscan romper la estabilidad estratégica mundial y de ir en contra de los intereses de la mayor parte de los países de la ONU.



"Eso es categóricamente inaceptable para la mayoría de los países y contradice la posición que promueve la gran mayoría de los miembros de la ONU: evitar una carrera armamentística", dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax, en el foro Espacio de Ideas, que se celebra en las afueras de Moscú.



Además, recordó que EE. UU. anunció planes para desplegar misiles de mediano y corto alcance en la región de Asia y el Pacífico.



Este miércoles, en declaraciones a la radio Ejo Moskvy el embajador de Estados Unidos en Moscú, Jon Hutsman, aseguró que el presidente su país, Donald Trump, "apoya firmemente un acuerdo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia".



Pero precisó que este debe favorecer los intereses de Washington y "responder a los requisitos de la época".



Hutsman indicó que aún no está claro que ocurrirá con el tratado entre Rusia y EEUU para limitar los misiles de largo alcance, que expira en 2021, e hizo hincapié en que cuando se firmó ese acuerdo no se tuvo en cuenta a China, ahora un actor político global.



En su intervención de hoy, el ministro ruso se refirió también a América Latina y denunció que "desde Washington afirman que la doctrina Monroe (América para los americanos) no ha desaparecido y que es necesario derrocar el régimen en Venezuela y que los siguientes países serán Cuba y Nicaragua".



Lavrov afirmó que las personas que mantienen esa postura "parecen que viven en otra época, en la colonial (...) y no entienden las realidades del mundo moderno"