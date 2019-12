Rusia comienza suministro de gas a China por el gasoducto "Fuerza de Siberia"

Rusia comenzó este lunes a suministrar gas natural a China a través del gasoducto "Fuerza de Siberia", por el que exportará al vecino país más de un billón de metros cúbicos de gas natural en los próximos 30 años, que le reportarán unos 400.000 millones de dólares (363.208 millones de euros) en ese periodo.



Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, inauguraron por videoconferencia el gasoducto, un proyecto que supuso inversiones de unos 55.000 millones de dólares (49.938 millones de euros) a ambos lados de la frontera.



LOS LAZOS SINO-RUSOS EN UN NUEVO NIVEL



"El contrato firmado por nuestros países en 2014 ha sido el mayor en la historia del sector gasístico nacional", dijo el jefe del Kremlin, que resaltó que la puesta en marcha del "Fuerza de Siberia" "eleva la cooperación ruso-china en el ámbito de la energía a un nuevo nivel cualitativo".



Según Putin, la realización de este contrato, suscrito entre la gasística rusa Gazprom y la petrolera china CNPC, acerca el cumplimiento de la meta que se han planteado Moscú y Pekín de elevar para 2024 a 200.000 millones de dólares los intercambios comerciales entre los dos países.



"La explotación del gasoducto ruso-chino ayudará al desarrollo socio-económico de las regiones por donde pasa", dijo a su vez Xi, quien llamó a desarrollar nuevos grandes proyectos de cooperación bilateral en beneficio de los pueblos de Rusia y China.



VOLÚMENES



En vísperas de la inauguración del gasoducto, el jefe de Exportaciones de Gazprom, Andréi Zotov, precisó que el próximo año a través del "Fuerza de Siberia" se exportará a China 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural, volumen que aumentará a 10.000 millones en 2021 y a 15.000 millones en 2022.



Según el contrato, Gazprom suministrará anualmente a China 38.000 millones de metro cúbicos de gas natural durante 30 años, volumen que planea comenzar a bombear en 2025.



Con estos suministros, Rusia obtendrá una cuota importante en el creciente mercado del gas natural en China, que en 2018 aumentó su consumo de este combustible en un 18 %, hasta los 280.000 millones de metros cúbicos.



DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTROS Y EL PRECIO



Y lo que no es menos importante para el Kremlin, Gazprom diversifica sus suministros.



"La ruta oriental tiene para Gazprom la misma importancia estratégica que la occidental", declaró en su momento el vicepresidente de la gasística rusa, Alexandr Medvédev, para añadir: "Con un solo contrato, China se ha equiparado a nuestro mayor consumidor europeo".



Aunque las partes no han revelado el precio que cobrará Gazprom a China, por el volumen de los suministros y las declaraciones del presidente de la gasística, Alexéi Miller, acerca de que el contrato le reportará a Rusia ingresos por unos 400.000 millones de dólares, se calcula que el precio base por 1.000 metros cúbicos será de 360 dólares.



Sin embargo, la tarifa definitiva se establecerá según un fórmula en la que se tomará en consideración el precio de petróleo.



LOS YACIMIENTOS Y LAS OBRAS DEL GASODUCTO



En la primera fase de los suministros a China, el gas natural provendrá del yacimiento Chayadínskoe, situado al norte del lago Baikal, en la república de Yakutia, y con unas reservas probadas y estimadas de 1,2 billones de metros cúbicos.



Más adelante, Gazprom comenzará a inyectar en el "Fuerza de Fuerza de Siberia" gas desde el yacimiento de Kovyktínskoye, el mayor en el este de Rusia, con unas reservas exploradas y estimadas de 2,7 billones metros cúbicos.



Putin destacó que el gas que fluirá por el nuevo gasoducto no solo se destinará a la exportación, sino también a cubrir las necesidades de este combustible de vastas regiones en el extremo oriente de Rusia y servirá para impulsar el desarrollo económico de la región



La construcción de la primera etapa del "Fuerza de Siberia", de 2.160 kilómetros, desde el yacimiento Chayadínskoe hasta la frontera con China, comenzó en 2014.



Según Gazprom, en la obra trabajaron 10.000 personas, se emplearon 4.500 unidades de diversa maquinaria y 1,8 millones de toneladas de tuberías.



La longitud total del gasoducto en el territorio ruso alcanzará más de 3.000 kilómetros cuando se prolongue hasta el yacimiento de Kovyktínskoye.