Rusia también ayuda a la campaña de Sanders, alerta Inteligencia de EU

El principal candidato demócrata reconoce que le informaron de ello hace un mes y alerta a Putin que no le permitirá crear “caos” y “división”. El NYT apunta que el Kremlin lo ve más débil que otros ante Trump.

Las agencias de inteligencia de EU han advertido al senador y favorito en las primarias demócratas, Bernie Sanders, que Rusia está tratando de interferir a su favor en la contienda electoral, según informó este viernes el diario The Washington Post y reconoció luego el propio Sanders.

El periódico, que cita fuentes de inteligencia estadunidense, señaló que tanto el presidente Donald Trump, quien buscará la reelección, como varios legisladores en el Capitolio habían sido informados de este intento de injerencia por parte de Moscú.

“Al contrario que Donald Trump no considero a (el presidente ruso) Vladímir Putin un buen amigo. Es un matón autócrata que trata de destruir la democracia”, afirmó Sanders en un comunicado. Aunque no se han dado detalles acerca de estos esfuerzos rusos, Sanders apuntó “a propaganda en internet” para sembrar la división en el país.

Después, durante un viaje a California para dar un mitin electoral, antes de viajar a Nevada para los caucus de hoy, el candidato socialista agregó a periodistas: “No me importa, francamente, quién Putin quiere que sea presidente. Mi mensaje para él es claro: manténgase alejado de las elecciones estadunidenses”. “Y como presidente me aseguraré que sea así”, agregó Sanders.

La noticia se produce apenas un día después de que el diario The New York Times afirmara que Moscú está de nuevo tratando también de favorecer a Trump de cara a las elecciones de noviembre, y que así lo hizo saber a congresistas de EU una alto cargo de inteligencia la pasada semana en una reunión a puerta cerrada en la Cámara de Representantes.

YA OCURRIÓ EN 2016. Sin embargo, así como no es nuevo que Trump reciba apoyo de Rusia en forma de interferencia electoral, tampoco lo es en el caso de Sanders. En el informe Mueller, que son las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller tras casi dos años de pesquisas sobre la trama rusa en la campaña de Trump en 2016, se asegura que los agentes rusos recibieron instrucciones para atacar a todos los entonces candidatos “excepto a Sanders y Trump; los apoyamos”.

Según explicó ayer The New York Times, esta preferencia por el candidato progresista entre los demócratas por parte del Kremlin no es necesariamente genuina, sino que podría reflejar la percepción de que Sanders sería un candidato más débil para enfrentar a Trump que otros demócratas políticamente más moderados.

ENCUESTAS PARA NEVADA. Respecto a los caucus de Nevada, este viernes aparecieron dos nuevas encuestas, que refuerzan el holgado liderazgo de Sanders en un estado donde el 30 por ciento del electorado es latino.

Ambas, una de Emerson Collegue y otra de Data for Progress, coinciden en dar a Sanders más de 10 puntos de ventaja, pero mientras la primera sitúa a Pete Buttigieg segundo y a Joe Biden tercero, la segunda coloca en segundo lugar a Elizabeth Warren, por delante de ambos.