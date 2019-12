Rusia tiene está opción para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio

La Agencia Mundial Antidopaje dijo que no cree que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anule los 4 años fuera de las competiciones internacionales con que ha sancionado hoy a Rusia y agregó que si este país intenta retrasar la aplicación de la sentencia puede perderse los Juegos Olímpicos de 2024.



"Si se retrasa deliberadamente la decisión para que no afecte a los Juegos de Tokio 2020, entonces se retrasaría hasta los de París 2024, así que depende de los rusos decidir a qué Olimpiadas acudirá", advirtió Jonathan Taylor, del Comité de Revisión de Cumplimiento, en una rueda de prensa de la AMA.



La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió expulsar a Rusia por cuatro años de los eventos deportivos internacionales por manipular la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú, y dio al país 21 días para acatar esta decisión o apelarla ante el TAS.



Taylor aclaró que eventos continentales como la Eurocopa de fútbol 2020, para la que Rusia está clasificada y en la que algunos partidos se disputan en San Petersburgo, no se ven afectados por la expulsión, ni tampoco la fase de clasificación para el Mundial 2022 de Catar.



En caso de que la selección rusa se clasificara para ese Mundial, sin embargo, "no podrán participar, salvo que se establezca un mecanismo para que lo hagan de forma neutral", sin competir bajo la bandera y los colores de Rusia.



Taylor también subrayó que si Rusia decidiera cooperar con las actuales investigaciones de dopaje de sus atletas y rectifica su manipulación de datos "se podrían reconsiderar las consecuencias" decididas hoy por el AMA, aunque lamentó que "podría haberlo hecho en muchas ocasiones anteriores y no ha sido así".



El experto del organismo adelantó que posiblemente Rusia sí pueda participar en los Juegos Olímpicos Invernales de la Juventud que dentro de un mes se inauguran en Lausana (Suiza), ya que "no hay tiempo para implementar la sanción y es necesaria cierta flexibilidad en algunos casos".



También recordó que las consecuencias para Rusia de la sanción "durarán más de cuatro años" ya que en ese tiempo ese país tampoco podrá presentar candidaturas a acoger Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales.



Ello afecta por ejemplo a las Juegos Olímpicos de 2032, por lo que habían mostrado interés las ciudades rusas de Sochi y San Petersburgo.