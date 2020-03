Sabo Romo habla por primera vez sobre ataque que puso en riesgo su vida

Con el #hagamosconciencianoviolencia, Sabo Romo agradeció a sus seguidores el estar al pendiente, después de las agresiones que sufrió por un automovilista, que lo llevaron al hospital.

"Como saben soy víctima de un certero ataque, cobarde ataque, que puso en riesgo mi vida, pero, que afortunadamente fue tratado en el momento correcto, a la hora correcta, con los doctores correctos, con la atención correcta", dijo en el video que subió a su cuenta de Twitter.

El productor musical y guitarrista de Los Caifanes, comentó cual es su estado de salud, pues fue sometido a una operación quirúrgica para salvarle un ojo.

"Lo mejor es que me estoy recuperando despacio, pero pronto estaré de regreso para echar rock and roll. Vienen cosas nuevas, cosas viejas con propuesta nueva, y que afortunadamente estoy bastante mejor de lo que yo mismo esperaba", expresó.

Sufrió el atentado a finales de enero, cuando recriminó a un automovilista que estaba invadiendo el paso peatonal, en la colonia San Pedro de los Pinos. La reacción fue tremenda y arremetió contra el músico. El agresor ya fue detenido y sigue un proceso legal.

"Estoy en manos de las autoridades, que hagan su trabajo correctamente, lo están haciendo, espero que la gente como el tipo que me agredió, estén fuera de la calle, estoy consciente que si las autoridades hacen bien su trabajo, podremos recobrar un poco de la tranquilidad a la que hemos estado acostumbrados por muchos años en nuestra ciudad", dijo.

"Me gusta caminar por mi barrio y me parece que no tendríamos porqué estar expuestos a la ira de alguien que finalmente no tiene control de sí mismo", ahondó.

Finalmente, el productor musical agradeció los mensajes de aliento que sus fans le han hecho llegar.

"Quiero agradecerles todos sus buenos deseos, sus buenos mensajes, quiero agradecerle su enorme corazón para conmigo, para mi pronta recuperación y a todos les mando un abrazo y muchas,muchas gracias", concluyó.

Debido a este ataque, Sabo Romo tuvo que suspender presentaciones que tenía con Caífanes.