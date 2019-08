Salario mínimo de Venezuela toca mínimo histórico y dispara pobreza

El hundimiento de Venezuela prosigue imparable con nuevos datos aterradores. Algo más de 10 millones de funcionarios y jubilados recibieron ayer su mismo sueldo mínimo obligatorio —40 mil bolívares—, pero, tras devaluarse un 50 por ciento la moneda nacional, un dólar vale ya 20 mil bolívares, por lo que el salario mínimo mensual pasa a ser el equivalente a dos dólares, que es el límite que establece la ONU para considerar que una persona es pobre.

“¿Qué puede hacer?”. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por medio centenar de naciones, lamentó este nuevo golpe a la población.

“Hoy en Venezuela, el venezolano está ganando 2 dólares al mes ¿Qué puede hacer para mantener a su familia con dos dólares al mes en una situación en la que no hay agua, no hay luz, que no hay transporte público?”, se preguntó.

La respuesta a cómo vive una familia con un sueldo que da apenas para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos viene de la distribución de bolsas de comida a precios subsidiados, aunque alcanza para una semana, y en gran parte, gracias a las remesas que envían los cinco millones de venezolanos que emigraron en el último sexenio huyendo de la crisis.

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro no se da por enterado y se muestra más activo en la recogida de firmas contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a jerarcas del chavismo, llamadas por el régimen “embargo al pueblo venezolano”.