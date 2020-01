Samo debuta en el teatro musical con Jesucristo Súper Estrella

Jesucristo Súper Estrella ha sido una de los fenómenos mediáticos más grandes del teatro musical actual. Uno de los nombres más emblemáticos dentro del musical en su primera etapa era sin duda el de Yahir, quien ha decidido no proseguir con la producción en su segunda temporada y dejando así la vacante para Pedro.

La producción encabezada por Alejandro Gou, ha encomendado esta responsabilidad a Samo, quien debutara sobre las tarimas del teatro musical con Jesucristo Súper Estrella.

“Me siento muy contento y agradecido por esta oportunidad tan grande. Mi amigo Erik Rubín me llamó y me dejó en claro que me quería en la obra. Me tomé mi tiempo para pensarlo porque nunca he hecho teatro musical y sé el sacrificio que requiere estar inmerso en una obra así. Es un gran reto el que tengo por delante, pero tengan por seguro que les daré la mejor versión de mí”, comentó Samo en conferencia de prensa.

El musical que en un principio tenía planeadas sólo 20 fechas, le ha dado la vuelta al país hasta alcanzar la suma de 180,000 asistentes: “Yahir fue alguien muy querido por nosotros y que le sumó muchísimo a este proyecto, sin embargo, en su lugar entra una de mis voces favoritas, alguien a quien admiro y quiero mucho, que también le da un giro fresco y que se convierte en sangre fresca para el teatro musical”, declaró Erik Rubín.

Samo debutará el próximo 17 de enero, día en el que se develaraána placa de asistencia, contando como padrinos a figuras como: Andrea Legarreta, Adal Ramones, Faisy, Adrian Uribe, Aleks Syntek, Reyli, Sabo Romo y Yahir.