Samo se une a Los Socios del Ritmo en “Año viejo”

“Sabía que tenía que experimentar nuevos géneros, y en este estilo cumbianchero encontré lo que buscaba”, expresó Samo en conferencia de prensa, donde acompañado de Los Socios del Ritmo, presentaron su nuevo sencillo “Año viejo”.

Una fusión que promete poner a bailar a todo el público en estas fiestas de fin de año, por lo que decidieron hacerlo de una manera distinta, “las fusiones son para bien y que mejor que la voz de Samo con el ritmo que nosotros le ponemos a cada una de las canciones”, expresó Tonacho, líder de la agrupación.

Un paso por la música que ha dejado un aprendizaje musical en cada una de las partes, para Samo es una forma de reencontrarse con nuevos público y expandir su repertorio, así como dejar atrás su pasado y un poco el romanticismo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Tuve que pasar por muchas cosas para entender que debía renovarme y hacer cosas distintas, la música está hecha para todos y creo que cada quien tiene su público, por eso las fusiones: puedes conquistar a gente nueva y la verdad es que me di cuenta que quiero hacer más fusiones distintas a lo que he venido haciendo”, dijo el exintegrante de Camila.

Así mismo dijo haber hecho una pausa a nivel composición, ya que también buscará reinventarse en ese sentido y crear cosas que resulten atrayentes para las nuevas generaciones, así como encontrarle un sentido que tenga un mensaje bueno y no escribir sin sentido, ya que de eso en la música, hay mucho.

Opinión que asemeja a los integrantes de los Socios, ya que para Tonacho, su principal objetivo es seguir creando contenido que sean fiesteros y que pongan de buenas a las personas, así como seguir rompiendo fronteras con el género de la cumbia.