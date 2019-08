Samo y Sandoval hacen un llamado a “Amar de verdad”

Dos exponentes de la escena balada pop, Samo y Sandoval, se unen para cantarle al amor en su nuevo sencillo “Amar de verdad”.

“Vi un hombre desde lejos que me pareció un enemigo, después se acercó y me di cuenta que era un amigo”, así dio inicio a la conferencia Samo, quien agregó, “hoy Sandoval y yo somos dos artistas libres, y le ponemos la pasión de ese primer día que nos subimos al escenario y hoy estamos aquí, cantándole al amor”.

Luego de alrededor de seis años de haberse desprendido del grupo Camila, Samo arranca con el primer lanzamiento de manera independiente. “Vivimos en una sociedad muy violenta e intolerante, y como canal de comunicación me siento con la responsabilidad de hacer estas cosas, en particular un tema que hable de amor, debemos tocarnos el corazón antes de juzgar”, dijo.

“Tenemos que luchar y aportar, debemos hacer algo, todos queremos amar y luchar. La música es fusión, aunque sabemos que para encajar teníamos que unirnos a un sonido más actual, no perdemos la esencia y el estilo que cada uno tiene”, expresó Sandoval.

Samo ha enfocado su tema en dejar un mensaje de tolerancia, por lo que ve la música como una forma de expresión, que no solamente sirve para endulzar el oído con una buena melodía, sino que puede generar un grado de conciencia y llevarla a otro nivel.

Respecto al videoclip, señalaron que buscan que la gente visualice una manera de inclusión dentro del amor, que todos son capaces de amar sin importar nada, “todos somos gente que llora, que ríe y demás, las formas y maneras de amar son muchas. Dejemos de juzgar a los demás”, mencionó.

Puntualizaron que los cantantes independientes están agarrando una mayor fuerza, y no es necesario el tener una disquera detrás de ellos para salir adelante y seguir construyendo su propio camino, con la libertad que cada uno deseaba y merecía.