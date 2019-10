Sánchez contempla “cualquier escenario” en Cataluña, si no cesan disturbios

La región española de Cataluña vivió su tercera jornada de protestas por la sentencia condenatoria contra líderes independentistas, con grupos radicales incendiando contenedores y montando barricadas en las principales ciudades. De nuevo Barcelona fue el epicentro de la violencia, con coches incendiados y radicales arrojando ácido a los agentes de la policía nacional y de la policía regional (Mossos d´Esquadra).

Al menos veinte personas fueron detenidas ayer en diversos puntos de Cataluña, mientras que 41 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

La sensación de que la situación está fuera de control y de que se vuelve peligrosa —aunque, de momento, sin muertos que lamentar— fue la invocada por la derecha (PP y Ciudadanos) para pedir al presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez, que aplique ya el polémico artículo 155 de la Constitución Española, que despoja de autogobierno a una región rebelde.

Estado de excepción. El ultraderechista Vox —que espera convertirse en el tercer partido de España tras las elecciones del 10 de noviembre— fue aún más lejos y exigió a Sánchez que decrete el estado de excepción en Cataluña para acabar con el desafío separatista.

No al 155. En respuesta, Sánchez declaró en rueda de prensa que no descarta “cualquier escenario” de acción en Cataluña, dejando así la puerta a la aplicación del artículo 155 o la (menos drástica) Ley de Seguridad Nacional, que no elimina el autogobierno regional, en caso de que la situación en Cataluña se agrave.

Tras dar a entender que a esa situación crítica todavía no se ha llegado, advirtió que actuará ante la crisis catalana “desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad”.

“No consentiré que la violencia se imponga a la convivencia”, enfatizó Sánchez y exigió al presidente catalán, Quim Torra, que condene los actos violentos, algo a lo que se resistió el líder independentista, hasta que empezaron a circular en las redes y en los medios las imágenes de carros ardiendo en pleno centro de Barcelona.