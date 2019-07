Sánchez no obtiene el respaldo del Congreso para ser presidente del Gobierno español

El líder socialista español, Pedro Sánchez, no obtuvo este martes el respaldo del Congreso de los Diputados para un nuevo mandato como presidente del Gobierno.



En la votación realizada en la cámara baja, Sánchez obtuvo 124 votos a favor, frente a 170 negativos y 52 abstenciones.



El partido izquierdista Unidas Podemos (UP) decidió abstenerse mientras continúa con los socialistas del PSOE intensas negociaciones para intentar cerrar un acuerdo de coalición.



La votación de hoy requería una mayoría absoluta de la cámara (176 diputados). El jueves tendrá lugar una segunda votación en la que a Sánchez le bastaría una mayoría simple (más votos afirmativos que negativos), para lo que necesitará el apoyo de UP y otros abstencionistas.



Sánchez solo logró sumar a los 123 diputados del PSOE el apoyo del único legislador de un pequeño partido regionalista de la región de Cantabria (norte).



Los votos negativos fueron los del bloque de derecha (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) así como los de los partidos independentistas catalanes ERC y JxCat y de otras formaciones menores de corte conservador.



Entre los abstencionistas figuraban, además de UP, otros partidos nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco.



Las esperanzas de Sánchez pasan porque las negociaciones que su partido mantiene con UP fructifiquen de cara a la votación del jueves por mayoría simple.



Varios pequeños partidos que hoy se abstuvieron habían señalado que no bloquearían a Sánchez si lograba cerrar un acuerdo para un Gobierno de coalición con UP.



Los analistas consideran que la decisión de Unidas Podemos de no votar en contra de Sánchez y abstenerse suponen un gesto positivo hacia la continuación de esas negociaciones.



La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, confirmó antes de la votación que el PSOE había aceptado que una futura vicepresidencia del Ejecutivo fuera para la "número dos" de Podemos, Irene Montero.



Además, los socialistas han convocado para mañana una reunión de su Ejecutiva, en la que previsiblemente se discutirá la marcha de las negociaciones para refrendar un hipotético acuerdo.



Los socialistas mantendrán hasta el "último minuto" las negociaciones, afirmó Calvo antes de la votación en unas declaraciones a la prensa.