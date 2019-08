Sangre, sudor y lágrimas... por el oro

Al veterano Álvaro Beltrán un vidrio le jugó mal durante la final del raquetbol de los JP Lima 2019, ya que al intentar una devolución en el segundo set, se estrelló contra un cristal que se rompió, le hirió la mano izquierda y las piernas, lo que le costó perder ante Rodrigo Montoya, que a la postre se quedó con el oro por 9-15, 15-6 y 11-0.

Luego de imponerse en la primera manga, el raquetbolista tijuanense de 40 años sufrió un penoso accidente en la segunda manga, al intentar devolver una pelota profunda del chihuahuense, el jugador se fue contra el vidrio de la puerta que no resistió y se desintegró sobre el atleta.

La atención médica llegó rápidamente para atender al raquetbolista que quedó tendido sobre la duela, no obstante regresó al partido, pero visiblemente disminuido cayó ante los 23 años de su rival, que se adjudicó el metal dorado ante su ídolo, en condiciones poco comunes.

“Fue algo extraño. Es la primera vez que me pasa y no lo puedo explicar. Luego de 30 años jugando ráquetbol, algo me tenía que suceder, pero no en una final. Hay que ver el lado positivo. Al menos no me cayó el techo encima. A veces uno se cae, pero hay que levantarse rápidamente, y de esta claro que me levantaré”, comentó el raquetbolista bajacaliforniano.

Montoya y Mar, campeones en dobles varonil. Tras el susto en la final de singles, el chihuahuense Montoya volvió a la cancha junto a Javier Mar para la final de dobles varonil de los JP Lima 2019, donde obtuvieron el cuarto metal dorado para el raquetbol en la jornada de ayer, al vencer a la dupla boliviana .

Montoya y Mar con el triunfo por 15-10 y contundente 15-1 otorgaron a México la medalla de oro 26 de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con lo que se superó por tres oros, la mejor actuación mexicana en una justa continental fuera de territorio nacional, desde Mar del Pata 1995, cuando se ganaron 23 preseas áureas.

La mancuerna mexicana logró una categórica victoria sobre los bolivianos Conrrado Moscoso y Roland Keller, con lo que se ratificó el dominio mexicano en el raquetbol dentro del Continente Americano.