Santa Lucía incumple a Xolox

En el pueblo no nos oponemos a la modernidad, pero no es justo que nos ignoren y mientan”: Filiberto Mena. Causará la extinción de nuestras raíces, ya que esta obra traerá contaminación, ruido y delincuencia”: Benjamín Galindo.

Gerardo Camilo tiene 26 años, es oriundo del pueblo de San Lucas Xolox, comunidad aledaña a la base militar de Santa Lucía donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles, obra estandarte del gobierno de la 4T. En 2018 el joven terminó la carrera de Ingeniero Mecánico Automotriz en la Universidad Politécnica de Tecámac y desde que el gobierno federal anunció prioridad para los lugareños de pueblos circundantes a la futura terminal aérea, no dudó en acercarse a las instalaciones de la base militar para preguntar requisitos, entregar papeles y ser considerado entre la marabunta de mexiquenses que anhelan trabajar en dicha obra. Sin embargo, Gerardo cuenta a Crónica que la realidad que encontró era otra, y según señaló, la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable del desarrollo y construcción del aeropuerto, le ha dado largas e incluso le han dicho que está completa la plantilla y que si hay algo le llamarán. “La burocracia y falta de oportunidades con éste y los gobiernos anteriores es lo mismo, se la pasan con promesas y mentiras”, señaló con enfado.

San Lucas Xoloc o Xolox, como es conocido, es un pueblo de menos de 20 mil habitantes localizado en el norte del estado de México y que rodea en forma de herradura la base militar de Santa Lucía, donde se construye el aeropuerto que sustituirá al cancelado en Texcoco. Se ubica a menos de un kilómetro de la que será una de las dos pistas que tendrá la terminal aérea.

Aunque este proyecto ha sido pregonado con bombo y platillos por el gobierno federal y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el proyecto cuenta con el aval de los lugareños de los 12 pueblos cercanos a esta obra, residentes de Xolox opinan lo contrario, se dicen decepcionados por no haber sido tomados en cuenta para expresar sus inquietudes e inconformidades sobre el proyecto y es que, aseguran, no fueron consultados por nadie. Y sobre los empleos prometidos, éstos no han llegado para la gente del pueblo y temen que sus costumbres ancestrales desaparezcan con la operación del aeropuerto.

A la desangelada espectativa de Gerardo, quien actualmente trabaja como adjunto en una escuela particular en Tizayuca, Hidalgo, se sumaron las de otros xoloquenses, quienes compartieron con Crónica su sentir de sentirse ignorados por las autoridades municipales, estatales y federales. Benjamín Galindo, nativo del pueblo y cuya familia ha vivido por décadas en esta comunidad, se dijo defraudado de las autoridades, por no considerar a los habitantes del pueblo ni para consulta ni para conocer qué pasará con sus pozos de agua, su medio ambiente, sus costumbres y tradiciones.

“El aeropuerto de Santa Lucía no traerá ningún beneficio para nuestro pueblo y sólo causará la extinción de nuestras raíces, ya que esta obra traerá contaminación, ruido y delincuencia”, vaticina el lugareño.

Sin ocultar su molestia por cómo se está llevando a cabo la construcción del aeropuerto, Benjamín aseguró que para este proyecto del gobierno federal “nunca tomó en cuenta a nadie del pueblo. Desde el 2018 cuando llegó el equipo de transición del gobierno federal aquí a San Lucas Xolox, entraron pregonando promesas, beneficios y desarrollo para todos, y cuando se supone que se realizó la consulta para conocer si estábamos de acuerdo o no con lo que se haría (en marzo pasado), nunca apareció nadie y tampoco se nos consultó aqui nada. Y te habló de los tres gobiernos, el municipal, el estatal y el federal”.

Respecto a los trabajos prometidos para los lugareños, Benjamín afirmó que “aquí en San Lucas hay al menos 150 transportistas que pudieran estar trabajando en el aeropuerto, pero a nadie le ha interesado, ya que los salarios que paga son muy bajos, al grado de que los contratos que te ofrecen son por semana y con posibilidad de renovarlos, pero lo que pagan no alcanza ni para llenar de diésel el tanque, entonces imagínate si hay algún beneficio”.

Sobre la compra de terrenos para la ampliación de las pistas de la terminal aérea, dijo que “las negociaciones para la compra de terrenos la está haciendo directamente con los ejidatarios la Sedena con asesoría de la Sedatu (Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), pero de eso ninguna autoridad ha comentado nada a la gente del pueblo”.

Benjamín también refirió que existe el temor entre la gente del pueblo por lo que pasará con el agua que abastece a la comunidad. “Aquí contamos con cinco pozos de agua que administramos y si el gobierno federal absorbe el líquido que tenemos ahora que funcione el aeropuerto, la situación se tornará grave, ya que sin agua no habrá nada. Los ingenieros de la Sedena dicen que ellos tienen sus pozos para abastecerse, pero sus pozos no sirven y dicen que traerán agua desde Tula (Hidalgo), pero eso a la larga no será suficiente y nos afectarán, y eso ellos no los ven”.

En el mismo tenor se expresó Filiberto Mena, otro habitante de Xolox quien aseguró que “en el pueblo no nos oponemos a la modernidad, pero no es justo que nos ignoren y mientan al decir que si se hizo la consulta cuando eso jamás ocurrió. Además están eliminado nuestro pueblo, poco a poco han reducido el tamaño de nuestra comunidad con la compra de hectáreas. Primero fue para la base de Santa Lucía y ahora para el aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos hablando de alrededor de mil 500 hectáreas que le han cortado a San Lucas Xolox y con la negociaciones que se realizan ahora con los ejidatarios para hacerse de más terreno de nuestra comunidad no quedará nada, desaparecerá y con ella nuestras costumbres”.

Leticia Campos, una joven que estudia el bachillerato en la colonia Loma Bonita, a 20 minutos de Xolox, mantiene la misma línea de inconformidad por la construcción del aeropuerto. “Con tanto ajetreo y mayor movilidad no sólo se perderá la tranquilidad en el pueblo, sino que habrá escasez de agua en los pozos de aquí, habrá más ruido, interferencias por la llegada constante aviones y contaminación, sin contar que al llegar más gente habrá más delincuencia y las escuelas estarán más lejos, ya que por el aeropuerto se dará prioridad a negocios y hoteles”.

Sobre cómo ve en un futuro el pueblo de Xolox ya con la terminal aérea terminada y en operación, la joven no dudó y advirtió que “San Lucas como comunidad indígena desaparecerá, no me cabe duda. Xolox cumple en el 2020 mil años de su fundación, y a pesar de que cuenta con un códice que sustenta su historia como pueblo originario del Estado de México, no importó eso a las autoridades, para realizar este aeropuerto, cuando nunca se ha escuchado la voz del pueblo, aunque los gobernantes digan lo contrario”.

Fermín Escobar, quien atiende un puesto de pollos a la leña a un costado de las vías del tren, donde está la entrada principal al pueblo, asegura que el aeropuerto “traerá beneficios a quienes han invertido en él, a los empresarios, a quienes ya buscan terrenos para construir hoteles, supermercados y otros negocios, pero no a la gente del pueblo ni para ser un sitio para el turismo: sólo una barda separa la base de Santa Lucía, donde ya trabajan en la construcción y que está a un kilómetro de distancia del centro del pueblo... la realidad es que Xolox como pueblo indígena está sentenciado a desaparecer”.

Para Esteban Frías, de 43 años y ayudante en un establo de la comunidad, el aeropuerto “más que beneficiar al pueblo y traer desarrollo como dice el presidente López Obrador, sólo traerá problemas, ya que la tranquilidad de la que disfrutamos ahora se acabará y con ello habrá muchas reprimendas de las autoridades. Yo no quise ir a buscar trabajo como peón en la base militar, porque está mal pagado. Lo sé porque un familiar y un vecino que son profesionistas, con carrera y que tienen experiencia en el manejo de maquinaria pesada están trabajando en la construcción, pero los traen como cargadores y no para manejar las máquinas. Me dicen que la Sedena tienen a su gente que traen de otros estados y no son lugareños ni de pueblos vecinos, entonces donde está la ayuda”.