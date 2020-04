Santa RM: Hasta ahora veo una industria musical de rap consolidada en México

Christian Jesús Morales, mejor conocido por su nombre artístico denominado Santa RM, es un rapero oriundo de Nogales, Sonora, quien recientemente estrenó el sencillo “Sin darme cuenta”, en colaboración con Gera MX, un tema que hace recopilación de momentos esenciales que tuvo que lidiar en su carrera, incluidos los obstáculos que tuvo que superar.

La canción que describe como ambos artistas a base de esfuerzo, trabajo y en algunas veces, hambre, lograron la fama y el éxito: “Yo tenía un sueño, pero me tocó una generación muy rara, donde cobrar por hacer rap estaba mal visto, los eventos estaban mal pagados e incluso había discriminación por ser rapero o por la música que hacías”, expresó el músico, en entrevista con Crónica, a propósito del lanzamiento de su nueva música.

El dinamismo que lo caracteriza lo llevó a ser parte de diversos grupos como Nueva Generación y Rima Mitológica, donde desarrolló su versátil lírica, el proyecto RM (Rap of the Masters) de donde deriva su alias como artista urbano, inició con el disco Omega en 2006, evolucionando a Rap en Mayúscula para el año 2010, con el que reafirmó la idea de vivir creando historias musicales.

Desde su punto de vista, considera que la tecnología ha aportado lo suficiente para que se cambie la percepción negativa del rap, incluso ha ayudado a consolidar su industria como género: “Ahora con las plataformas es una gran ayuda para los nuevos talentos, ahora es una gran bendición”, dijo.

“La cosa es saber adaptarse a los ritmos y a las nuevas tecnologías, no rezagarse y nunca olvidar la esencia de lo que eres, siempre recordar por qué lo haces (…) El camino ha sido difícil, pero ahora veo una industria del rap consolidada en México, podemos ver documentales de Aczino en televisión o muchos nuevos talentos y eso me da mucho gusto”, añadió el músico.

Para Santa RM una de las cosas más importantes de la música es el mensaje que se le da a las nuevas generaciones, porque considera relevante fomentar el ejemplo que da la premisa ‘trabajando puedes lograr las cosas’.

“Creo que la educación es muy importante, pero también demostrar que los sueños se pueden lograr si trabajas y no te rindes, siempre es estar insistiendo (…) Sé que hay muchos talentos que no tienen los recursos, y a esas personas me gustaría ayudar y que se den a conocer”, enfatizó.

Por último, nos habla de sus próximos proyectos y el sueño de colaborar con uno de sus ídolos: “se acaba de estrenar el sencillo ‘Sin darme cuenta’ y para mayo busco sacar un nuevo disco en el que llevo trabajando cuatro años, y luego sacar más videos y sencillos progresivamente”, comentó.

“Sin duda para mí el mejor rapero es Nach. Está en otro nivel y me encantaría colaborar con él, aunque mi fan interior me gana siempre que lo veo, algún día le propondré algún tema para poder hacerlo juntos”, finalizó.

