Sargazo, promoción y Tren Maya

Cancún, Q.R. - Entre los turisteros de Quintana Roo hay tres temas que acaparan las charlas. El primero es el del sargazo, que es una imperfección en el paraíso y que requiere inversiones importantes, enorme trabajo físico y colaboración internacional. Es también un problema de percepción, pues las imágenes de playas invadidas por el alga desalientan a los viajeros, pero también es cierto, me consta, que no es todos los días ni en todas las playas.

No le resto importancia, en lo más mínimo, pero es un problema que está siendo manejado con eficacia en algunos playas y con desidia en otras. En Cancún, donde muchos de los grandes hoteles dan al mar, el trabajo es continuo y la belleza legendaria del lugar se mantiene. Hay otros sitios donde las barreras naturales ayudan, como en Isla Mujeres y en Cozumel, donde de un lado de la isla hay sargazo y del otro se nota muy poco.

En Playa del Carmen es más agudo porque se dejó crecer, dicen por acá, se reaccionó tarde y sin el vigor necesario. Además ha faltado coordinación para que hoteleros y autoridades estatales y municipales hagan esfuerzos equiparables.

El otro tema del que se sigue hablando es el de la Promoción Turística después del cierre del CPTM. Quintana Roo es uno de los dos o tres estados que tienen recursos propios para hacer promoción internacional, acudir a ferias, tener presencia, pero eso no significa que no se extrañen los recursos del CPTM. La promoción es necesario porque nos mantiene en la jugada internacional. Hay una inercia positiva que da señales de agotamiento. Lo que no se promueva hoy se sentirá en dos o tres años.

El otro gran tema es el del Tren Maya que por acá juzgan demasiado bueno para ser verdad. Lo que me dicen es que es una obra inmensa, más de mil 500 kilómetros, lo que supone una gran cantidad de riesgos. Cualquier cosa puede suceder. Un proyecto más modesto y sensato hubiera encontrado mucho menos resistencias. Se entiende que si el proyecto se realiza supondrá un cambio cualitativo para la industria de viajes en la península, pero por alguna razón todavía lo ven como algo remoto.

La 4T no ve al Tren Maya como un medio de transporte, sino como una herramienta de desarrollo socioeconómico de una región que por décadas ha estado desprotegida y abandonada. Ya veremos, por acá en Quinta Roo trabajan para seguir adelante con o sin Tren Maya.

Olvido otro tema, el del probable traslado de la Sectur a Chetumal. Aquí no le ven ni pies ni cabeza, aunque el tema ha recordado a todos que Chetumal existe y merece una oportunidad.