Say Ocean y la lucha del happy punk

Say Ocean se ha convertido en una de las bandas más representativas de la nueva ola de happy punk que en los últimos años ha dominado los circuitos independientes del país. Haciendo giras por muchísimas ciudades, llevando su música de norte a sur, sin ninguna disquera de por medio y con el alcance de las redes sociales, se han hecho de un séquito de fans envidiable para cualquier artista consolidado del país.

La banda tapatía, como preludio de su segunda producción discográfica, lanzó su primer sencillo “Primer lugar”. El guitarrista y vocalista de la agrupación, Andrés González, explicó a Crónica cómo se concibió el sonido para su nueva canción: “Queríamos abordar y promocionar algo distinto, basarnos en lo nuevo que hacen bandas como Paramore, Bring Me The Horizon o Blink-182. Que han implementado un nuevo sonido a través de sintetizadores y efectos en la voz; nos pareció interesante y quisimos añadir algo así para nuestro primer sencillo”.

El happy punk en México, tuvo su mayor auge la década pasada, con bandas como Panda, División Minúscula y Allison, por mencionar algunos. Más de diez años después, la situación es distinta para bandas como Say Ocean, que luchan por sobrevivir en una escena que ellos y otras bandas independientes han construido de a poco.

“La escena se encuentra en un momento de inflexión. Somos varias bandas las que luchamos para que esto se mueva hacia adelante y no se estanque. Este año es un momento muy importante para todos; Sputnik va a sacar un nuevo disco que va a cambiar radicalmente lo que son ellos como banda, Joliette, Beta, Lng Sht. Todos estamos en el mismo barco y queremos definir la esencia de cada uno. Por eso nosotros buscamos un camino distinto con nuestra música y experimentar bajo nuestros propios términos”, comentó el músico.