Schwarzenegger: "Trump es un Terminator"

El actor, empresario, culturista y exgobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, afirma que Donald Trump "es un Terminator" porque, según afirma en una entrevista con Efe, quiere acabar con las leyes ambientales de ese estado norteamericano y "terminar con todo el progreso y con cualquier tipo de esperanza para el futuro".



El actor está en Barcelona (noreste español) con motivo del Arnold Classic Europe, un campeonato de culturismo y "fitness" que se celebra este fin de semana.



Schwarzenegger es un firme defensor del medio ambiente y reprocha a los mandatarios mundiales su falta de "voluntad y agallas" para afrontar la actual crisis climática.



A pesar de su adscripción republicana, Schwarzenegger (Thal, Austria, 1947) critica duramente a Trump, que recientemente ha revocado un permiso federal que permitía a California tener sus propios estándares contra emisiones contaminantes: "Tenemos que deshacernos de él tan pronto como sea posible", sentencia.



"¡Lo que está haciendo es criminal!", exclama Schwarzenegger, que además de lamentar la decisión de Trump de obligar a California a rebajar los límites contra la contaminación, también critica las políticas ambientales federales: "Se está deshaciendo de las regulaciones y leyes ambientales que fueron aprobadas por los presidentes anteriores".



El exgobernador asegura que las "duras leyes medioambientales" de California, que han reducido las emisiones de gases contaminantes y han impulsado las energías renovables, son un "ejemplo de éxito" para todo el mundo.



Considera que no son incompatibles con el crecimiento económico, pues, actualmente, el estado por sí solo es la quinta potencia económica mundial, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania.



"Están politizando el problema diciendo que es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es un sinsentido", reprocha el actor, que elogia las movilizaciones a favor del clima de jóvenes de todo el mundo, que, augura, sufrirán "los muchos errores que se están cometiendo ahora".



"Los viejos que crearon este problema van a morir dentro de 30 o 40 años, pero estos niños van a heredar un planeta jodido", subraya.



El exgobernador se muestra muy crítico con los líderes mundiales por no actuar como "verdaderos servidores públicos" y "no hacer nada", aunque "la población está pidiendo tomar medidas contra la contaminación".



Según Schwarzenegger, los políticos "están estancados en sus ideologías, mienten, no cumplen sus promesas, hacen trampas y chupan de las compañías petroleras".



Además de impulsar el Arnold Classic Europe, Schwarzenegger ha promocionado en Barcelona su última película "Terminator: Destino Oscuro", la sexta entrega de esta serie de ficción sobre androides de apariencia humana programados para matar personas.



"Estoy muy orgulloso de ella, creo que hemos hecho un trabajo fantástico", subraya sobre su nuevo filme.



El exgobernador ha reconocido su amor por Barcelona y España, donde por noveno año se celebra este evento deportivo, y asegura que le "encantaría" alguna película más aquí.



"Ya hice una en los ochenta, 'Conan el Bárbaro', pero sería genial hacer otra. Las localizaciones son fantásticas, tienen mucho que ofrecer", remarca el popular actor.



En su defensa de un "planeta sano", el actor reivindica su "movimiento fitness", que durante unos días ha llevado a Barcelona para fomentar los hábitos saludables y reivindicar la inclusividad del deporte.



"En el culturismo y la halterofilia, una carga pesa lo mismo seas rico o pobre, joven o viejo, musulmán, católico o judío; es lo bueno de los deportes, todo el mundo se iguala", concluye.