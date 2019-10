Se cae el sistema en Bolivia; escrutinio anunciaba segunda vuelta entre Evo y Mesa

El Gobierno de Bolivia garantizó este lunes a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente de los resultados de las elecciones, por lo que pidió "no cargar innecesariamente el ambiente" con protestas.

Por su parte, El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Bolivia llamó este lunes a la "resistencia civil" para evitar un fraude electoral y responsabilizó al Gobierno de Evo Morales si se "suscita una guerra civil" en el país.

En rueda de prensa en La Paz, el presidente del Conade, Waldo Albarracín, instó a la resistencia civil para defender el voto y se garantice la segunda vuelta en el país, como apuntaban los resultados preliminares cuyo cómputo se detuvo esta pasa noche.



"Hoy lo que hacen es manipular, presionar y utilizar al órgano electoral para que de aquí a unas horas nos digan que Morales ha ganado (...) Nos anticipamos a decirles que nos les vamos a permitir ningún fraude electoral", señaló Albarracín.



El presidente subrayó que la lucha desde el Conade es pacífica, pero advirtió de que si se "suscita una guerra civil", es responsabilidad del Gobierno de Morales.



Las plataformas ciudadanas que integran esta agrupación anunciaron un cabildo o asamblea nacional, que aún no tiene fecha exacta, pero que sería esta semana.



"Se han desconocido los resultados de un referéndum en 2016, no tendrían ningún escrúpulo también para prostituir los resultados de estas actuales elecciones", expresó Albarracín.



El presidente hacía así referencia a un referéndum que negó a Morales la posibilidad de presentarse a un cuarto mandato, aunque después el Tribunal Constitucional de Bolivia avaló el derecho a la reelección indefinida.



Por su parte, el exdefensor del Pueblo boliviano Rolando Villena sostuvo que esa entidad está "en emergencia" y que no permitirán que Morales se "entornille" en la silla presidencial.



También cuestionó el actuar del órgano electoral boliviano y exigió que "rinda cuentas" a la población boliviana.



"Tomaremos acciones inmediatas de modo tal que no vamos a permitir que el Tribunal Supremo Electoral no dé un paso más, está conminado a rendir cuentas a este pueblo", refirió Villena.



Este lunes el principal candidato opositor, Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, también llamó a una movilización cívica para evitar un fraude en el recuento de votos.



En tanto, los ministros de Exteriores, Diego Pary, y de Comunicación, Manuel Canelas, comparecieron ante los medios en La Paz garantizando a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente.



El recuento al 34,22 % a las 13.00 hora local de este lunes (17.00 GMT) da a Mesa el 44,36 % de votos y a Morales el 40,79.



El ganador necesita al menos el 50 % de los sufragios o el 40 con diez puntos de ventaja sobre el segundo, pero de no lograr estos porcentajes, los dos más votados van a segunda vuelta.



Morales lleva en el poder desde 2006 y siempre había ganado con mayoría en primera vuelta en tres elecciones consecutivas, por lo que de confirmarse una nueva cita con la urnas, sería la primera vez desde que la Constitución que promulgó en 2009 introdujo la posibilidad de una segunda.

Mesa aventaja

El cómputo oficial a mitad del escrutinio en Bolivia da una mínima ventaja al opositor Carlos Mesa sobre el presidente boliviano, Evo Morales, con unas décimas a su favor, lo que abocaría al país a una segunda vuelta en las urnas.



Mesa alcanza el 42,61 por ciento al 50,44 por ciento de votos escrutados, por 42,45 de Morales, según los datos del órgano electoral.

ijsm