“Se comen (los opiáceos) como Doritos; fabricaremos más”

Documentos liberados por un juez este viernes revelan la indiferencia de la industria farmacéutica ante la epidemia de adicción a los opiáceos que empezó a desarrollarse en EU durante la década pasada.

El diario The Washington Post publicó ayer ejemplos de un total de 144 páginas de emails.

En mayo de 2008, Victor Borelli, gestor de cuentas comerciales de la farmacéutica Mallinckrodt escribía a Steve Cochrane, vicepresidente de ventas de la distribuidora KeySource Medical. “Si te estás quedando sin, pide más. Si tienes, pide un poco más, ¿’capesce’?”, escribía Borelli. “Destruye este correo si puedes”, bromeaba.

Meses después, Cochrane escribía: “Sigue mandando (píldoras). Vuelan, es como si la gente fuera adicta a estas cosas… Oh, espera, sí son adictos”. Borelli respondía: “Que sigan tragándoselas, como Doritos. Fabricaremos más”.

Ninguno de los dos atendió llamadas del Post, mientras Mallinckrodt calificó el correo de “indignante” y resaltó que Borelli hace años que no trabaja allí. KeySource Medical declinó hacer comentarios.