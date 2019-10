Se cumplen 50 años del nacimiento de internet

Uno de los hitos de la era moderna ocurrió tal día como ayer hace 50 años en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Lo cuenta en primera persona el protagonista, el profesor Leornad Kleinrock, que hoy tiene 84 años. “Ocurrió en una sala anodina el 29 de octubre de 1969. Eran las 10 y media de la noche. Tenía que entrar a otra computadora que estaba en el Stanford Research Institute (a unos 600 kilómetros al norte de UCLA)”, relató. El único testigo de este hito fue un alumno, Charles Kline.

“Teníamos que escribir Log in (iniciar sesión)”, declaró y señaló que, para confirmar que iba bien, hablaba por teléfono con su compañero en Stanford. “He escrito la L. ¿Ha llegado? He escrito la O ¿Ha llegado?”, le preguntó por teléfono y recibió como respuesta que recibió el mensaje “Lo”. El resto no llegó.

El problema lo tenía el software experimental que se instaló en la computadora de Stanford. Lo arreglaron y pudo enviarse el mensaje completo al cabo de un rato. El profesor Kleinrock anotó en su diario de trabajo lo ocurrido: “22.30. Hablado con Stanford. De servidor a servidor”, escribió.

Ni Kleinrock, Kline ni la persona a cargo en Stanford pudieron dimensionar entonces que no sólo estaban haciendo historia, sino que cambiarían el mundo, puesto que acababan de poner la semilla del futuro internet, usado en la actualidad diariamente por más de 4 mil millones de personas.

“Mandé aquel primer mensaje por internet pero fue como cualquier otro día, apenas le di importancia. Estábamos intentando resolver un problema complejo. No estaba claro si iba a salir bien. Sabíamos que podría tener impacto, pero en aquel momento no lo tuvo. No fue un gran asunto”, confesó Kleinrock.