Se deslinda Mancera de subsecretario de finanzas detenido

Luego de la detención del ex subsecretario de Egresos de la Ciudad de México, Hedilberto Chávez Gerónimo, quien fue detenido por el desvío de más de tres millones de pesos, Mancera Espinoza, confió que haya un debido proceso y que este asunto no encierre motivaciones políticas.

El ex jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se declaró listo para acudir al llamado de la autoridad, para aclarar cualquier posible duda sobre el manejo de los recursos durante su administración.

Ante las declaraciones de Claudia Sheinbaum de que “no será tapadera de nadie”, el ahora coordinador del PRD en el senado, se dijo tranquilo y dispuesto a acudir ante la autoridad si lo requieren.

“Nosotros lo que hemos reiterado es que también se den las garantías del debido proceso y la garantía de defensa y con eso creo que está en un plano equilibrado, todos y cada uno de los servidores públicos hombre y mujeres saben que se tienen que llevar a cabo conforme a las reglas de operación, si algo no esta acorde, pues simple y sencillamente que se pruebe y adelante. Yo simplemente he reiterado que estoy atento a cualquier posible llamado, ¿usted acudiría?, a lo que fuera totalmente, ¿ningún temor en ese sentido? No yo estoy tranquilo y obviamente lo que se tenga que aclarar que se aclare”.

La Procuraduría General de Justicia de la CDMX informó que el 26 de junio de 2017, el gobierno federal depositó a la Secretaría de Finanzas más de tres millones de pesos, pero la Contraloría capitalina identificó irregularidades, pues todas las operaciones, como eran contrataciones y pagos eran avaladas por el ahora imputado.

