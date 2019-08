Se desploma anexo bodega del Museo Nacional de la Estampa

Ayer al mediodía, se desplomó el anexo bodega del Museo Nacional de la Estampa, es decir, una parte del ala derecha de la fachada del recinto, debido a la falta de mantenimiento desde hace más de 20 años. Este museo, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), se ubica en Avenida Hidalgo 39, Centro Histórico de la Ciudad de México, colonia Guerrero.

A través de un mensaje de voz, Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX, indicó que el incidente ocurrió por “la falta de poder continuar con un proyecto de obra que se tenía a causa de los sismos, entonces las maderas de la construcción original resultaron dañadas y por eso hubo este desplome sin ningún daño a ninguna persona”.

De acuerdo con Juan Antonio Alderete, jefe de seguridad del Museo Nacional de la Estampa, el desplome sucedió por el deterioro mismo de la fachada, por las fuertes lluvias de los últimos días y porque “ya está apuntalado y tienen más de 20 años las maderas”.

A las preguntas de si esa parte del recinto, que a simple vista da soporte a la iglesia de la Santa Veracruz, resguardaba obra o papeles del museo, el jefe de seguridad indicó que es un espacio cerrado con candado.

“Es un espacio que siempre ha pertenecido al museo, no a la iglesia. Adentro no hay nada, es una parte en la que no entra nadie, la zona está con candado y cadenas. Bueno, a veces sólo entraban los indigentes”, indica.

El funcionario dijo que el gobierno federal, a través del arquitecto Arturo Balandrano de la Secretaría de Cultura, de la arquitecta Dolores Martínez del INBA y del Instituto Nacional de Antropología e Historia se harán cargo de la situación.

Hasta el cierre de la edición, Suárez del Real dijo que la opción para esta parte del museo era la demolición. “Recoger todo el cascajo que se encuentra en ese lugar y proceder a una reconstrucción de la fachada y la integración de este anexo al museo en su momento”.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura federal anunció que se tomarán medidas adicionales de protección civil y de prevención que protejan la Plaza de la Santa Veracruz, así como la parte del inmueble del Museo de la Estampa que colinda con la iglesia.