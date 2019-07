Se dice López Obrador abierto a la crítica, pero advierte que no cederá

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a la crítica y dijo que goza que haya cuestionamientos.

"No tenemos por qué pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida si hubiese un pensamiento único, sería aburridísimo", expresó en un diálogo con la comunidad en el Hospital Rural de este municipio.

"Por eso hasta me da gozo el que haya crítica, el que haya cuestionamiento, el que haya polémica, eso es importantísimo", sostuvo.

Advirtió que en las dictaduras nadie habla, es 'engarrótese ahí, prohibido hablar’, y "se protesta con los dientes apretados", pero en la democracia como la que vive el país se da la crítica, la diversidad y al final de cuentas luchar por causas justas y por lo que se tiene razón.

"Somos libres, que haya movimiento, que haya protestas, nosotros no vamos a reprimir, nosotros fuimos de la oposición y nos reprimieron, nosotros no vamos a hacer lo mismo.

"Vamos a respetar el derecho de manifestación, el derecho a disentir, el derecho a la crítica. Ah, pero no vamos a ceder en nada que sea injusto, porque nosotros fuimos rebeldes, pero con causa", enfatizó. Sostuvo que si alguien dice: ‘yo estoy en contra de algo’ y no tiene razón, no va a tener respaldo.

Recordó que hubo una rebelión de la Policía Federal, que supuestamente iba a ser un gran conflicto, pero "como no tienen razón -porque no se despide a nadie, no se les están quitando prestaciones, fue un asunto político, pensaron que podían afectarnos- no duró nada".

"Tomaron carreteras y la misma gente que pasaba en los carros decía: ‘Ya dejen de estar... Y se terminó", agregó el mandatario.

havh