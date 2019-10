"Se equivocaron de ventanilla": AMLO a alcaldes

Los alcaldes deben protestar en la Cámara de Diputados porque ahí se aprueba el presupuesto, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al lamentar que el martes un grupo de ellos tratara de ingresar por la fuerza a Palacio Nacional en demanda de recursos.

"Se equivocaron de ventanilla, no es aquí", dijo en su conferencia de prensa matutina, tras acusar una provocación de presidentes municipales del PAN y el PRD, de los que -dijo- le sorprende que no sepan que el Ejecutivo no tiene facultades para asignar recursos a los Ayuntamientos.

"Los alcaldes querían meterse a la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado (de la Puerta Mariana) sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto", señaló sobre el uso de gas para dispersarlos.

El mandatario expresó su extrañeza de que los ediles no conozcan que es en el Legislativo donde se aprueba el gasto y que a partir de una fórmula que se destina el presupuesto a los estados y estos a su vez los asignan a los municipios.

Afirmó que existe derroche por parte de estos servidores públicos y dijo estar dispuesto a que su gobierno les proporcione la fórmula para tener más presupuesto a partir de medidas de austeridad y de ahorro.

“En eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores; si bajan los gastos ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción”, expuso.

López Obrador indicó que con estas medidas alcanza el presupuesto y ejemplificó que en su gobierno se han ahorrado seis mil millones de pesos porque ya no hay gastos médicos privados para funcionarios públicos, otra cantidad igual por la “caja de ahorro especial” y la publicidad oficial se redujo de seis mil millones de pesos a cuatro mil millones respecto al año pasado.

Reconoció que puede haber desconciertos por los reacomodos porque antes se negociaba en los oscurito e incluso muchos “se estiraban la piel” con cirugías plásticas a costa del erario, lo cual ya no puede ser.

Expresó su extrañeza de que estas autoridades locales desconozcan que el gasto lo aprueba el Legislativo y precisó que en el Fondo Minero que estos reclaman hay una controversia en la Corte porque el dinero de este no bajaba a los trabajadores del sector.

El mandatario pidió a los presidentes municipales que ejerzan su derecho a manifestación pero que den un buen ejemplo, “que vean como lo hacía Gandhi, Mandela y Martin Luther King, que se serenen, que se calmen, que no mezclen asuntos de gobierno con asuntos partidistas”.

Recordó que en el pasado encabezó manifestaciones y protestas, pero aclaró que su lucha fue pacífica y “evitamos confrontaciones”, pues es un error e irresponsabilidad para un líder poner en riesgo la vida de los demás.

López Obrador finalmente aconsejó a los presidentes municipales protestar con más regularidad y temprano, a las 6:00 de la mañana, y rememoró que cuando él hizo el éxodo por la democracia en una caminata de 50 días de Tabasco a la Ciudad de México, durmieron en el piso y montaron campamentos.