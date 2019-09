Se extiende el FIC a Poza Rica

La edición 2019 del Festival Internacional Cervantino llega a Poza Rica, Veracruz. Del 25 al 27 de octubre en la Plaza Cívica 18 de Marzo se ofrecerán funciones teatrales, conciertos, recitales, mercado de arte, muestra de gastronomía y callejoneadas. “Es el evento artístico y cultural más importante que tiene Poza Rica desde su fundación”, dice Francisco Velázquez Vallejo, presidente municipal de Poza Rica, en conferencia de prensa.

Etgar Alfredo de León Silva, director de Turismo del gobierno de Poza Rica, añade que “es una oportunidad para que se enamoren de Veracruz, la ciudad petrolera que hoy se va a convertir en la capital del Cervantino veracruzano”.

Destacan la participación de los países China, Corea y Puerto Rico, además de Guerrero, estado invitado de honor, y Guanajuato, que será representado por agrupaciones como La Tuna Madrigal, la Tuna de Oro y la Estudiantina. Además de Patricia Linares, quien ha agotado las entradas a su propuesta de flamenco en Guanajuato.

El director de Turismo declara que se cancelaron y sustituyeron gastos para poder invertir en este programa. “Son recursos propios, no federales. Recursos del ayuntamiento”, la inversión ronda entre 2 millones y 2 millones y medio de pesos “porque nuestra intención no es recaudar dinero” sino poner arte y cultura al alcance. “Son ciudades que no tienen acceso permanente o constante a la cultura a este nivel.”

Se espera la asistencia de 20 mil personas, en su mayoría locales, aunque de León Silva subraya que desean también un alto porcentaje de asistencia de estados vecinos.

El interés es “abrir una nueva brecha que tiene que ver con las industrias creativas para atraer al turismo, a los públicos, a través de la cultura y el arte.

Es muy importante el esfuerzo que está haciendo Poza Rica por realizarlo”, comentó Gabriela Morales Martínez, directora de programación del FIC. “Para nosotros como festival es muy importante esto que se está haciendo porque abre nuevos caminos. Poza Rica ha apostado por la cultura y el arte para atraer turismo y esto es un tema muy importante”.

Agregó que se busca generar una nueva imagen de las ciudades y estados desde la cultura y por ello es bienvenido tener a Poza Rica como “nueva cara” en el FIC.