Se mantiene en siete los casos de coronavirus en México

La conferencia de seguimiento al avance del Coronavirus en México tuvo una novedad, pero no por el número de pacientes registrados, que se mantiene en 7 (nada si se compara con lo que pasa en Europa), sino porque ahora la pregunta es si la actividad económica se verá golpeada, si los eventos masivos deberán limitarse y cancelarse algunos que están previstos.

“Es natural que las personas tengamos la expectativa que todo pueda ser controlado”, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez y luego indicó: “la realidad es que en muchas cosas de la vida, no se puede controlar todo”.

Aludió nuevamente a escenarios de atención a la epidemia para explicar que sólo el monitoreo determinará si México llegara en alguna medida al aislamiento decretado en Italia.

Por lo pronto, en el país hay detectados sólo 12 casos sospechosos y además todos responden a viajes. Es decir, seguimos en un escenario de COVID-19 que no se está contagiando en territorio nacional.

En esa tónica, el subsecretario habló abiertamente de que se debe estar preparado para recibir al COVID-19, si se presenta, pirque “no es útil cerrar las fronteras para evitar infecciones”. Sólo un cierre hermético, sin traspaso de fronteras, ni vuelos comerciales, ni intercambio mercantil, sería efectivo. “En todos los países la lógica es que no se cierran la fronteras, pero se adecúan las acciones a los escenarios”.

Este funcionario en el que el sistema de salud público se ha apoyado para dar la cara ante diferentes crisis en el sector, ahora lanzó un “tenemos certidumbre que puede ocurrir, pero no sabemos cuándo va a ocurrir”.

Agradeció además a Claudia Sheinbaum, aunque no en su calidad de Jefa de Gobierno, sino como experta en ingeniería ambiental y riesgos ecológicos. La morenista recomendó que se estableciera un mensaje claro a la población, a través de semáforos de alerta, para difundir los niveles de peligrosidad del COVID-19 en México.

Lo que quedó claro en la conferencia de prensa es que el Coronavirus no está avanzando en el país, pero que eso no significa que no vaya a llegar.

Los funcionarios de salud de la 4T llamaron nuevamente a la población a tomar medidas preventivas sencillas, como el continuo lavado de las manos a lo largo del día, así como el estornudo de etiqueta (en la articulación interna del codo).

“Si alguien tiene síntomas, quédese en casa”, pidió finalmente.

havh