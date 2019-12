Se pacificará al país sin uso de fuerza y con política social: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, respondió a los "reclamos insistentes" de comentaristas y analistas de medios sobre cambiar la estrategia de seguridad actual, y dijo: "va a dar resultados, no de un día para otro, sería irresponsable plantearlo en esos términos".

El funcionario federal dijo que se logrará la pacificación del país sin el uso de la fuerza, emparejado con una política social, y por ello recordó las 10 líneas estratégicas que se presentaron durante la transición las cuales se han seguido "al pie de la letra".

"Vamos a pacificar al país siguiendo nuestra idea motriz, de que la paz y la seguridad sólo pueden ser fruto de la justicia", por lo que los críticos del proyecto están acostumbrados a uno basado en el uso de la fuerza policial y militar, y "ahora nos señalan, o nos demandan a veces, el regreso a esa vieja estrategia".

Lo anterior durante la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Coordinaciones Estatales para la Construcción de la Paz y Seguridad; ahí Durazo Montaño indicó que el combate a la corrupción y la Guardia Nacional, entre otras estrategias, van a dar resultados.

Señaló que una de las líneas del combate al crimen organizado es atacar su fortaleza financiera, lo que le da capacidad para operar y corromper; el titular de la SSPC consideró que "la seguridad no está asociada a la detención de los grandes capos".

"Cuando se decapitó a alguna organización, vinieron al relevo nuevos liderazgos o se enfrentaron los segundos de abordo por el liderazgo, generando más violencia", y pese a que en la administración pasada se detuvieron a 120 de los 122 objetivos prioritarios la violencia no se detuvo, indicó.

Apuntó que a un año de gobierno y el bloqueo de cuentas por cinco mil 160 millones de pesos y mil 992 personas físicas o morales vinculadas a proceso "si no han bajado todavía el número de homicidios dolosos no significa que no haya trabajo en materia de seguridad; hay muchos líderes de organizaciones detenidos".

Ante ello insistió que "no vamos a empoderar, y no van a conocer en el sexenio a ningún líder de organización criminal, por más relevante que sea, al que nosotros presentemos ante los medios de comunicación, porque no queremos convertirlos en figuras mediáticas que luego, a su vez, se conviertan en modelos para los jóvenes".

El funcionario federal dijo que en administraciones pasadas se hizo un "espectáculo mediático que empoderó a los líderes criminales y así nacieron los 'x, los y, y los zetas', todos famosos que generaron series relacionadas con el narcotráfico que se convirtieron en modelo cultural para los jóvenes que tenían aspiraciones de mejoramiento económico".

De ahí que, concluyó Alfonso Durazo, en el actual gobierno "queremos lo contrario, alejarnos de esa cultura de la promoción de valores que pervirtió las aspiraciones de los jóvenes".

havh