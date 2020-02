Se pronuncia Monreal por "no abrir frente con la iglesia" por casos de pederastia

Monreal recordó que hay unas cinco o seis iniciativas para que el delito de pederastia, abuso contra menores no prescriba y el transcurso del tiempo no se convierta en espacio de impunidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política el Senado, Ricardo Monreal rechazó el planteamiento de senadores de Morena de crear una comisión especial para investigar los casos de pederastia clerical , pues explicó que el senado tiene la facultad de legislar en la materia para convertir en imprescriptible el delito y garantizar castigo a quienes hayan abusado de un menos.

“No quiero descalificar la comisión, pero yo me pronuncio más por la legislación, para que quede de manera permanente en una disposición de carácter jurídica y no en una comisión que tenga propósitos quizá de conocimiento, protagonismo, pero que no tienen la fuerza de la ley”, indicó

Monreal se pronunció por no iniciar un frente de confrontación con las organizaciones religiosas del país no con otros sectores.

“No abriría frente al mismo tiempo con la iglesia, con medios de comunicación, con asociaciones religiosas, con empresarios, con ex trabajadores, con organizaciones sociales, no. El Senado tiene que ser un ente de conciliación, el Senado tiene que ser un ente de encuentro…”

Senadores de Morena, como Martha Lucía Micher Camarena y Germán Martínez Cázares anunciaron su intención de crear una Comisión legislativa que investigue los casos de pederastia cometidos por religiosos en México a fin de que sean castigados.

Esta Comisión gozaría de autonomía, estaría dotada de atribuciones legales suficientes e integrada por representantes del Estado mexicano, autoridades federales, por la sociedad civil y víctimas.

En un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, los senadores solicitaron que se enliste ese punto de acuerdo para la sesión de este martes.

Los senadores esgrimen que en México no se pueden ignorar los numerosos casos que han sido denunciados sobre pederastia entre ellos el de José Barba, uno de los primeros denunciantes de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo.

En su proposición, los senadores hacen referencia al reciente informe de la organización Child Rights International Network (CRIN) de 2019, del que se desprende que en la última década alrededor de 550 infantes en México fueron víctimas de abuso sexual por miembros de asociaciones religiosas.