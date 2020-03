Se respetarán acuerdos alcanzados sobre outsourcing: Monreal

Se respetar谩n acuerdos alcanzados sobre outsourcing: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal garantizó que no habrá cambios en el dictamen sobre outsourcing como deslizan algunos senadores de Morena luego de que en las mesas de Alto Nivel donde concurrieron empresarios y funcionarios del gobierno federal se acordaron modificaciones como eliminar la equiparación de delincuencia organizada para quienes recurren a la subcontratación.

Monreal reconoció que hay algunas voces o senadores al interior de Morena que intentan modificar ese acuerdo pero aseguró que no son mayoría, por lo cual el dictamen se mantendrá en los términos que se acordaron en la mesa de Alto Nivel.

“La mayoría de los legisladores de Morena respaldará los acuerdos que se llevaron a cabo y que se alcanzaron en la mesa de diálogo, no vamos a engañar a los empresarios, no estamos pronunciándonos por un gatopardismo”, sostuvo

No sería correcto –agregó--que se incumpliera con los acuerdos que se llevaron a cabo en ella

Se esperaba que esta semana , las modificaciones al dictamen fueran aprobadas en el pleno del Senado, pero de último momento se aplazó de nueva cuenta hasta el jueves de la próxima semana, según informó Monreal.

“No nos corre prisa, es un tema fundamental y queremos sacarlo con toda seriedad”, detalló

Monreal buscó calmar el nerviosismo que se generó luego de que este martes se canceló la reunión de comisiones unidas donde se discutiría y en su caso se aprobarían los cambios que se le realizaron a ese dictamen que originalmente equiparaba el outsourcing con delincuencia organizada lo que generó una fuerte reacción del sector empresarial en el país y lograron eliminarlo.

“Todo está bajo control, no hay problema, es normal que se presenten a veces diferencias… a los miembros del sector económico debemos tratarlos con respeto, sin simulación y sin mentiras y el grupo parlamentario de morena, honrará su palabra para con ellos, si los invitamos para discutir una reforma, no los engañamos, si los invitamos a sentarse a la mesa para dialogar, para discutir y para acordar, ahora los legisladores tenemos que honrar nuestra palabra porque no podemos mentirle a la gente”, recalcó