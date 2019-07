Se respetarán contratos en sector energético,pero con reglas claras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la reunión que tuvo ayer con líderes empresariales, el acuerdo fue que se respetarán los contratos en el sector energético, pero con base en reglas claras, pues el objetivo es cumplir con el compromiso de inversión.

Indicó que así como los empresarios defienden sus empresas, en la administración pública se cuidan los bienes del pueblo, “estamos aquí para defender el interés general, los bienes del pueblo, no vamos a permitir que saqueen la hacienda pública, que roben… antes era un botín”.

Al señalar que es buena la relación con la Iniciativa Privada, pues sin el apoyo de ésta no se podría sacar a delante a México, López Obrador se pronunció a favor de los negocios y las utilidades, “pero adecuadas, que no se manden, porque no eran utilidades, era lucro…, es una exageración o de plano robo, entonces ética empresarial”.

Entonces, expuso en conferencia de prensa, el acuerdo es que no vamos a cancelar los contratos, pero lo que queremos es que se cumpla con el compromiso que haya inversión, es un acuerdo, ayudamos para que no haya obstáculos y puedan invertir.

ijsm