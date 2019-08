Se retrasa acuerdo con constructores de gasoductos

La negociación con las constructoras de gasoductos no dará resultados en firme esta semana, como lo había previsto Presidencia hace un par de días, pero la perspectiva sigue siendo lo suficientemente buena para que Andrés Manuel López Obrador señale que en la próxima semana tendrá firmado el compromiso de que estas firmas se desisten del cobro, concertado con gobiernos anteriores, por la operación de tuberías que no están en funcionamiento.

Para el mandatario mexicano no hay más: las empresas deben desistirse de estos ingresos y todo parece indicar que lo logrará.

De hecho, durante la conferencia matutina de ayer, López Obrador habló de que una de las empresas ya aceptó el acuerdo, pero se esperará a que las otras hagan lo mismo para hacer el anuncio final.

La Comisión Federal de Electricidad requiere de estos gasoductos para llevar el combustible a sus plantas de generación, pero muchas obras están paradas por conflitos de tenencia de tierra o conflictos sociales.