Se suicida el cantante de country Daniel Lee Martin

El cantante de country Daniel Lee Martin, quien se encontraba bajo investigación por delitos de abuso sexual infantil, fue encontrado sin vida en su casa de Pasco County, Florida.

De acuerdo con TMZ, Martin fue arrestado el 27 de enero, después de que la presunta víctima, un niño, le dijo a la policía que el cantante lo acarició y compartió imágenes pornográficas con él. La policía señaló que hubo numerosos incidentes en los que la víctima pasó la noche en la casa de Martin. Horas después, fue puesto en libertad bajo fianza de 15 mil dólares.

Cuando los policías intentaban entregar, el pasado viernes, una orden de arresto en la casa de Martin, fuera de Tennessee, por tres cargos de explotación sexual de un menor, junto con agresión sexual agravada, lo encontraron muerto por una aparente herida de bala autoinfligida.

El cantante de 54 años grabó los discos All that I Am, en 2003 y On my Way to You, en 2007. Entre sus temas destacan Homespun Love, Freedom’s Finally Mine, Tangeled up in Love, The Closest Thin, Until You y Sometimes Angels can’t Fly, entre otros.

ijsm