“Se va a saber” si Calderón sabía lo de García Luna

Sobre Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó cuando era laureado hasta por autoridades estadunidenses: “Lo premiaban aquí y en Estados Unidos también, como el policía del mundo”.

El tema fue el más extenso de la conferencia. De las investigaciones en torno al exfuncionario, dijo, “se va a saber” si el presidente Felipe Calderón sabía de los sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

Aunque por un momento se refirió al imputado como “presunto responsable de delitos, con derecho a la defensa”, el tabasqueño terminó por colocarlo como ejemplo de la fallida estrategia calderonista contra del crimen:

“Reafirma que el principal problema del país era la corrupción…. Y es una derrota al régimen autoritario, corrupto, elemento de prueba de que ese modelo fracasó”.

También rememoró los días en los cuales García Luna invitaba a periodistas y funcionarios —incluso extranjeros— a modernas instalaciones de la Policía Federal: “Les mostraba pantallas y salían a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias, era el gran personaje”…

Y terminó por lanzar el dardo: “Imagínense, las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas. ¿Qué garantía para los ciudadanos? Si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, no hay posibilidad de garantizar la paz. Una persona sin ideales ni principios, encargado de reprimir, no tiene ningún límite. Una gente que lo vuelve loco el dinero, lujos, residencias, departamentos en el extranjero, carros último modelo, ropa de marca, no aguanta”.

El mensaje, refirió, es para quienes “se sentían intocables y pensaban que, con influencias, lo podían todo”.

CUENTAS CONGELADAS. Su gobierno, afirmó, compartirá los datos disponibles a la Fiscalía General de la República, encargada de la indagatoria, en especial lo relacionado con manejo de dinero, bienes y cuentas bancarias. Por ahora se desconoce a cuánto asciende la fortuna de García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asistió ayer a la reunión de seguridad e informó estar a la espera de toda la información bancaria del inculpado. Al ingresar a Palacio Nacional, el funcionario detalló: “Congelamos las cuentas esta semana”.

Por lo demás, las preguntas se concentraron en vincular a Calderón con los hechos…

—¿La investigación podría llegar al expresidente y a otros funcionarios de su sexenio?

—No sé en qué concluirán. Hay que esperar qué declarará García Luna.

—Usted ha dicho que todos los negocios se hacen con el consentimiento de los presidentes, ¿Calderón pudo haber tenido conocimiento de estos sobornos?

—Se va a saber, porque está en curso la investigación. Van a declarar testigos, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue, cómo se repartió, seguirle la pista al dinero.

—¿Se opondría a que se investigara a Calderón?

—Tiene que conocerse la investigación hasta el final, no adelantar juicios, pero ni modo que si hay una implicación lo defendamos.

—¿Le informó Estados Unidos del caso?

—Andan diciendo que ahora que vino el Procurador se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no.

—¿Le informaron que venía la detención?

—No, nada.

—¿Calderón tendría que estar amparándose ante la justicia?

—Que no se piense que nosotros estamos aprovechándonos para atacar a Calderón, por todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, sino al país. No le deseamos mal a nadie, no hago leña del árbol caído.