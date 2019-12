Seade justifica desconfianza de EU

Jesús Seade, negociador mexicano del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo este miércoles que entiende que en ­Washington sean “superdesconfiados” con México, pues ha sido “reincidente” en el pasado al incumplir acuerdos alcanzados en materia laboral.

“Era reincidente y reincidente nuestro no cumplimiento de compromisos laborales (…). Entonces, que lleguen superdesconfiados lo entiendo”, expresó el también subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las recientes complicaciones en la negociación del T-MEC.

Los últimos días no han sido fáciles para Seade, quien pasó de celebrar el martes de la semana pasada la firma definitiva del Tratado, a tener que pedir el sábado explicaciones a Estados Unidos por incluir en una ley auxiliar la designación de cinco inspectores que evaluaran el cumplimiento del T-MEC por parte de México, una línea roja para el Gobierno mexicano.

Una vez aclarado por parte de Washington que este personal no ejercerá como “inspectores laborales”, Seade considera que ya se ha zanjado esta crisis, que resultó ser “una tormenta en un vaso de agua”, aunque comprende la desconfianza de Estados Unidos.

A pesar de que México tiene “la legislación más avanzada del mundo” en cuanto a garantía de los derechos laborales, ésta ha tenido “un cumplimiento muy parcial”, dijo Seade, quien señaló que desde los años 70 ha habido una “represión salarial brutal” contra los trabajadores.

Además, admitió que “México cumplió el cero por ciento” de los acuerdos laborales relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994 y precursor del T-MEC, en materia de libertad sindical y mejora de salarios.