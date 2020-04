Sebastián Vettel rechaza oferta para renovar con Ferrari

Sebasti谩n Vettel rechaza oferta para renovar con Ferrari

El piloto alemán de Fórmula 1, Sebastián Vettel habría rechazado renovar con Ferrari, luego de que la escudería italiana le ofreció renovar contrato por 12 millones de euros, cifra muy por debajo de los 33 mde que percibe actualmente, según informa La Gazzetta dello Sport.

Esta sería la primera oferta que Vettel rechazó según el diario deportivo italiano, por lo que informa que ya empiezan a aparecer nombres de sus posibles sustitutos, ya que Vettel es el segundo piloto mejor pagado de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Además del sueldo, otro de los puntos de desencuentro entre ambas partes es la duración del nuevo contrato. A sus 32 años, Vettel quiere al menos dos años en el acuerdo, mientras que Ferrari sólo le habría ofrecido una temporada más.

En caso de que Ferrari no alcance acuerdo con Vettel, tiene en la mira como posibles sustitutos: al español Carlos Sainz, actual piloto de McLaren, el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romero).

El sueño imposible de la escudería del caballito rampante es el británico Lewis Hamilton, sin embargo, el seis veces campeón del mundo reconoce sentirse feliz en Mercedes y de momento, no tiene intención de cambiar de equipo.

"No hay ningún sueño de correr hacia otro lado porque estoy en un equipo de ensueño. Segundo, no hay nada en mi camino, ya que no estoy intentando moverme, estoy con la gente que me ha cuidado desde el primer día. ¡Somos el mejor equipo!", aseguró Lewis en redes sociales.