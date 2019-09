Sector educativo fue agredido con leyes unilaterales: Moctezuma

El secretario de Educación en el país, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció que gobiernos anteriores “agredieron mucho” al sector educativo implementando leyes unilaterales que ahora se están corrigiendo.

En entrevista con Notimex, el funcionario destacó que es importante no tener miedo a los cambios, pues es algo inherente al sector educativo y, lo que es más, no se podría entender una educación que vaya evolucionando de acuerdo a la sociedad humana sin cambios.

“Aquí lo importante es que esos cambios se den en consenso. Lo grave de lo que sucedió hace algunos años fue que desde la SEP se dictaron una serie de normas de manera unilateral y de manera homogénea para todo el país, las cuales agredieron mucho al sector educativo, a las maestras y los maestros, de ahí el rechazo a la mal llamada Reforma Educativa”.

Con vehemencia, Moctezuma Barragán expone que con la visión que tienen, la educación forma una parte fundamental en el éxito de esta Cuarta Transformación, porque asegura que es la base para que se pueda lograr un cambio cultural profundo que encamine al país hacia la nación que todos quieren ver.

“Lo que hemos aprendido de anteriores experiencias es que no se puede construir el sistema educativo, sus políticas, sus procedimientos, sus modelos, si no es con la participación de las maestras y los maestros.

“Entonces, lo que hemos logrado a través de estos meses es una comunicación estrecha con maestras y maestros, con especialistas, con sociedad civil organizada, con sindicatos para que entre todos hagamos ya no una nueva reforma educativa, sino un acuerdo educativo. En donde todos estemos de acuerdo”, sostiene el funcionario, entrevistado en una oficina de la SEP, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El ex secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el sexenio de Ernesto Zedillo aclara que estar de acuerdo no quiere decir estar de acuerdo al 100 en todo, pues siempre habrá puntos de vista divergentes, pero también puntos de acuerdo en lo esencial.

Lo que se logró de ese acuerdo fue, en primer lugar, la modificación del Artículo Tercero Constitucional en donde ya se ve la educación integral, pues algunas personas piensan que la escuela pública sólo se debe de enseñar lectoescritura y matemáticas y punto, y que con esas herramientas ya una persona puede aspirar a un empleo.

“En efecto, hay que enseñar muy bien las matemáticas, la lógica matemática, la lectoescritura y no sólo de un idioma sino de varios, pero se tiene que enseñar integralmente. Esto quiere decir que hay que añadir las humanidades, hay que añadir el civismo, la ética y muchas otras cosas como la educación física que le ayuda a las personas a estar bien. Y esa educación integral es precisamente la que está ofreciendo el (artículo) Tercero Constitucional y ahora ya, las tres leyes secundarias que en este momento se están discutiendo en el Congreso.

“Lo que estamos nosotros impulsando en la educación mexicana es lo que llamamos aprendizaje colaborativo, en donde se va trabajando desde lo individual hasta lo grupal, y participan todos en un momento dado y también hay un esfuerzo individual en otro momento”, señaló Moctezuma Barragán.

Esto ya lo tiene aplicado la SEP en cerca de 600 escuelas como programa piloto y ha resultado algo muy bueno en términos tanto de elevación del aprendizaje como del ambiente escolar.

Porque en realidad. el cambio más profundo que puede aspirar el gobierno de la Republica y los mexicanos en general –dijo el egresado de la UNAM y con posgrado en Cambridge- es que haya un cambio cultural y la educación es la única vía para que eso suceda.

Pero la historia reciente y no tan reciente, ha mostrado que gobiernos van, gobiernos vienen y todas esas promesas y proyectos de mejoras se quedan, algunas de las veces en intentos.

“Primero imaginamos cómo debe ser un egresado de educación superior en términos de valores, de conocimientos, de aptitudes, de habilidades, y a partir de ahí, todo eso empezarlo a inculcar desde la educación inicial.

“Si queremos mexicanos honestos, pues desde la educación inicial formar a ese niño como un ciudadano incorruptible, si queremos mexicanos que amen a su país y que no se vayan cuando terminen sus estudios, si queremos mexicanos que se interesen en la ciencia y en la tecnología y con afán de ser curiosos y despertar sus ganas de buscar la causalidad de las cosas.

“Creemos que ese esfuerzo debe ser continuo, y estamos seguros que vamos a enderezar el rumbo de la educación y aunque no vamos a llegar a él, porque es un proceso largo, de 23 años, empezaremos a acompañarlos en sus primeros años”, explicó el funcionario nacido en octubre de 1954.

No hay que olvidar que la educación no solamente se da en las escuelas, también en la casa, en el entorno familiar y de amistades -dijo- y se tiene que tomar conciencia de que es tarea de todos y en todo momento, no nada más en un solo lugar.

Respecto a los modelos educativos, Moctezuma Barragán explicó que cuando se analiza el tipo de educación en algunos países descubre temas interesantes y mencionó el ejemplo de Japón.

“Realmente es uno de los países de vanguardia en el mundo, lo que pasa con la educación es que los procesos educativos están relacionados con la cultura de los pueblos.

“Entonces cuando importas una práctica pedagógica y la metes en un ambiente escolar que tiene una cultura distinta a donde ésta se aplica, los resultados muchas veces no son los que se estaban buscando. Porque lo que hay que buscar es la cultura que acompaña eso”, concluyó.